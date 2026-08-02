Ocho denuncias contra un cura por presuntos abusos en una escuela de Córdoba

El sacerdote cordobés Alejandro Nicola acumula ocho denuncias por presuntos abusos sexuales contra alumnos de una escuela de Villa Carlos Paz. Las familias denunciantes cuestionan que el religioso continúe en libertad y aseguran que la causa no registra avances suficientes.

Una madre relató que su hijo sufrió cambios de conducta, episodios de violencia, pesadillas, llantos y dificultades para controlar esfínteres. El niño habría contado luego que el cura conocía sus movimientos y lo vigilaba dentro de la institución.

La Agencia Noticias Argentinas también recogió el testimonio de un padre, cuya hija habría identificado al sacerdote y expresado mediante dibujos situaciones de contenido sexual. Según su relato, los niños sentían temor porque creían que eran observados mediante cámaras y drones.

Los denunciantes sostienen que Nicola vivía dentro del predio escolar y tenía acceso a los horarios de los niveles inicial, primario y secundario. Hasta el momento se presentaron ocho denuncias, aunque las familias no descartan que existan más casos.

Los padres reclamaron celeridad judicial y cuestionaron la respuesta de las autoridades eclesiásticas. La investigación continúa y, hasta ahora, no se informó una imputación contra el sacerdote.