Ocho denuncias contra un cura por presuntos abusos en una escuela de Córdoba
Argentina02/08/2026Ivana Chañi
Familias de Villa Carlos Paz aseguran que el sacerdote vigilaba y atemorizaba a los niños. Reclaman avances en la investigación y advierten que podría haber más casos.
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