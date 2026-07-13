Buscan familias para vivir gratis en un pueblo de España: ofrecen casa, trabajo fijo y beneficios

La localidad lanzó una convocatoria para atraer nuevos habitantes. La propuesta incluye vivienda sin alquiler, empleo estable, transporte escolar y la posibilidad de generar ingresos adicionales
13/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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En medio de la despoblación que afecta a numerosas zonas rurales de España, Arenillas, en la provincia de Soria, un pequeño pueblo de apenas 40 habitantes lanzó una propuesta que llamó la atención de miles de personas: ofrece una casa totalmente gratuita, un trabajo estable y otros beneficios para las familias que decidan mudarse de manera permanente.

La iniciativa fue impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas, en la comunidad de Castilla y León. La familia seleccionada recibirá una vivienda municipal completamente equipada y sin costo de alquiler. Además, uno de sus integrantes accederá a un empleo fijo como albañil para realizar tareas de mantenimiento de edificios públicos y también podrá administrar el bar social del pueblo para sumar ingresos.

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El plan contempla, además, transporte escolar gratuito para los niños hasta el colegio de Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros, y una mejor conexión a internet para facilitar el teletrabajo. Las autoridades aclararon que buscan familias con intención de radicarse de forma definitiva y participar activamente de la vida de la comunidad.

Quienes deseen postularse deberán presentar su candidatura ante el Ayuntamiento de Arenillas, explicando su situación familiar, experiencia laboral y los motivos por los que desean instalarse en el pueblo. La convocatoria forma parte de una serie de políticas que distintas localidades del interior de España impulsan para recuperar población y garantizar la continuidad de sus servicios y su vida comunitaria.

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