El gasto público cerró el primer semestre con una caída del 2,3%

El gasto público primario de la Administración Nacional cerró el primer semestre con una caída real del 2,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

A pesar de que en el mes de junio el gasto registró una suba puntual del 3,7%, el acumulado de los primeros seis meses mantiene la tendencia a la baja.

Los rubros con mayores recortes fueron el financiamiento a las provincias y la inversión en infraestructura, mientras que las partidas destinadas a subsidios mostraron comportamientos dispares.

De acuerdo con el informe de la consultora Analytica -que procesó la Agencia Noticias Argentinas-, el gasto primario devengado alcanzó una reducción acumulada en la primera mitad del año, destacando que “en el primer semestre acumula una baja del 2,3% interanual”.

El documento utiliza datos basados en información disponible al 3 de julio para analizar la dinámica fiscal.

Las transferencias a las provincias lideraron el ajuste del semestre. El informe señala que “el mayor ajuste correspondió a transferencias a provincias (-62,1%), aunque, descontando el efecto de las transferencias a hospitales SAMIC, la caída acumulada se reduce al 52,3%”.

Por su parte, la obra pública mostró una contracción acumulada del 32,4% en términos reales.

En el detalle de junio, la baja en este sector fue del 74,9%, con retrocesos tanto en construcciones como en transferencias de capital.

En contraste, los subsidios destinados a la energía mostraron una dinámica opuesta.

Según el documento, “el mayor incremento real se dio en subsidios económicos (+29,6%), impulsado exclusivamente por los energéticos (+73,7%)”.

En cambio, el sector transporte registró un recorte del 24% en el semestre, afectado por la baja en transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.

El gasto en seguridad social tuvo variaciones mínimas durante la primera mitad del año. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3%.

Por otro lado, las partidas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares se mantuvieron en niveles similares al año anterior, con un incremento de apenas el 0,3%.

Finalmente, el reporte detalla el estado de la deuda flotante, que se refiere a los pagos pendientes del Estado.

“En el primer semestre del año, la deuda flotante acumulada es de $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB”.

Este nivel es similar al registrado en junio de 2025 y responde en parte al pago estacional de aguinaldos.

Con información de Noticias Argentinas