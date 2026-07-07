Venezuela: entierran víctimas del terremoto mientras decenas de cuerpos siguen sin ser identificados

La tragedia provocada por el doble terremoto que azotó el norte de Venezuela sigue dejando escenas de profundo dolor. En el cementerio La Esperanza, ubicado en el estado de La Guaira, continúan los entierros de las víctimas mientras numerosos cuerpos permanecen sin identificar.

En el lugar, equipos forenses trabajan de manera constante trasladando ataúdes y preparando nuevas sepulturas para las personas rescatadas de entre los escombros. Según pudo constatar CNN, durante una sola jornada llegaron varios camiones con féretros y al menos 80 cuerpos fueron trasladados al cementerio.

Las autoridades habilitaron un sector especial para los fallecidos cuya identidad aún no pudo ser establecida. Cada cuerpo recibe una tumba individual identificada con un código, con el objetivo de facilitar una futura localización por parte de sus familiares una vez que concluyan las tareas de identificación.

Además, las sepulturas fueron organizadas en terrazas señalizadas con letras y delimitadas con piedras blancas, una medida que permitirá a las familias visitar y rendir homenaje a sus seres queridos cuando sean reconocidos oficialmente.

El cementerio también amplió su capacidad para hacer frente a la emergencia. De acuerdo con trabajadores del lugar, ya se prepararon alrededor de 500 nuevas tumbas, de las cuales unas 150 están destinadas específicamente a víctimas que todavía no fueron identificadas.

Mientras tanto, las labores de búsqueda y recuperación continúan en las zonas afectadas por el sismo, bajo un fuerte operativo de seguridad en los accesos al camposanto.

Según el último balance oficial difundido por las autoridades venezolanas, el desastre dejó 3.535 personas fallecidas, 16.740 heridos y 17.854 desplazados. Hasta el momento, el Gobierno no informó cuántas personas permanecen desaparecidas, por lo que muchas familias siguen esperando noticias sobre el destino de sus seres queridos.

Con información de CNN