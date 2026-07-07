Nuevo apagón masivo en Cuba: colapsó el sistema eléctrico nacional

Cuba sufrió este lunes un nuevo colapso de su sistema eléctrico nacional, luego de que el Ministerio de Energía y Minas confirmara una "desconexión total del sistema", provocando un apagón de gran magnitud en toda la isla.

Según informaron las autoridades, el operador de la red investiga las causas de la falla, mientras que el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, aseguró que ya se activaron microsistemas de emergencia para garantizar el suministro en servicios esenciales como hospitales y otras áreas estratégicas.

Se trata de un nuevo episodio dentro de una crisis energética que afecta al país desde hace años y que se agravó durante 2026. La infraestructura eléctrica cubana, con décadas de antigüedad, enfrenta serias dificultades para cubrir la demanda, lo que ha provocado reiterados apagones nacionales. Solo en marzo de este año, la isla registró dos cortes totales del servicio en menos de una semana.

El presidente Miguel Díaz-Canel responsabilizó a Estados Unidos por la situación y sostuvo que las restricciones para importar combustible buscan generar una "explosión social por asfixia". Desde Washington, en cambio, sostienen que las sanciones económicas buscan presionar al gobierno cubano para impulsar reformas políticas y económicas.

La crisis energética también impacta en sectores clave como la salud, el transporte, la educación y la actividad económica, mientras el turismo continúa resentido por el contexto que atraviesa la isla.

En paralelo, ambos países mantuvieron contactos diplomáticos y de seguridad durante las últimas semanas, aunque las diferencias siguen siendo profundas. Mientras Estados Unidos cuestiona al gobierno cubano por su sistema político y por presuntos vínculos estratégicos con Rusia y China, La Habana denuncia que las sanciones constituyen un "castigo colectivo" contra su población.

Con información de CNN