Trump asegura que el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania "está mucho más cerca"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el final de la guerra entre Rusia y Ucrania "está mucho más cerca de lo que la gente cree". La declaración llega en un contexto de intensificación de los enfrentamientos entre ambos países y a pocas horas de una nueva cumbre de la OTAN, donde el conflicto volverá a ocupar un lugar central en la agenda.

"Considero que estamos mucho más cerca de lo que la gente cree", respondió Trump al ser consultado por periodistas sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, que ya transita su quinto año.

Las declaraciones del mandatario se producen mientras continúan los bombardeos y ataques cruzados. En los últimos días se registraron nuevos daños en Kiev y en distintas instalaciones dentro de Rusia, mientras ambos gobiernos volvieron a acusarse mutuamente de atacar objetivos civiles.

Por el momento, Trump no brindó detalles sobre posibles negociaciones o avances diplomáticos que sustenten su optimismo. Sin embargo, sus dichos generaron expectativa en medio de un conflicto que sigue provocando graves consecuencias humanitarias y mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Con Información de Agencia Noticias Argentinas