Homicidio en Orán: discutieron en la calle y uno murió de un disparo

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La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó de forma provisional a un hombre de 36 años como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que continúe detenido, para evitar los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga.

Durante la madrugada de este sábado 4 de julio, en barrio 6 de enero de la ciudad de Orán, cuando el imputado transitaba peatonalmente, habría mantenido un entredicho con un hombre de 30 años y en esas circunstancias, le habría efectuado un disparo con un arma de fuego, causando su muerte.

Por disposición de la fiscal Filtrín Cuezzo, trabajó en el lugar personal de Criminalística realizando las tareas de rigor y se encomendaron las tareas investigativas a miembros de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizó la autopsia, cuyo informe preliminar indica que el deceso se produjo por shock hipovolémico por lesión cardíaca con arma de fuego.

Del relevamiento de testigos y otras medidas desplegadas, se individualizó a la persona sospechosa de haber realizado el disparo y se produjo su detención.

Filtrín Cuezzo señaló que desde la Fiscalía se dispusieron todas las medidas pertinentes, tendientes a esclarecer lo sucedido.