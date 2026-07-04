Adorni no podrá salir del país sin avisar a la Justicia

La Justicia federal dispuso una restricción para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni no pueda salir del país sin autorización previa, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades patrimoniales y el financiamiento de viajes privados.

Según trascendió, el juez federal Ariel Lijo ordenó que Adorni informe al tribunal si pretende abandonar el territorio nacional. En ese caso, el pedido deberá ser evaluado dentro del expediente. La resolución fue firmada a última hora del viernes 3 de julio y representa un nuevo avance en la investigación judicial.

La causa, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, analiza la evolución patrimonial del exfuncionario, sus gastos corrientes, viajes dentro y fuera del país, operaciones inmobiliarias y diferencias registradas en sus declaraciones juradas. La pesquisa también alcanza movimientos vinculados a su esposa y a su hermano.

Uno de los puntos bajo análisis es un viaje a Aruba. En ese marco, la Justicia busca reconstruir los movimientos migratorios de Adorni y determinar el origen de los fondos utilizados para solventar esos traslados. Medios nacionales ya habían informado que Pollicita avanzaba sobre ese viaje familiar al Caribe y sobre los gastos asociados a la estadía.

El fiscal solicitó nuevas medidas de prueba al juez Lijo en el expediente caratulado "Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro". Entre ellas, pidió que se oficie a la Dirección Nacional de Migraciones para que remita todos los registros de entradas y salidas del país de Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.

Además, Pollicita requirió la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y pedidos de información a la empresa propietaria del avión mencionado en la causa. Esas diligencias apuntan a completar la reconstrucción de los viajes y del eventual financiamiento de vuelos privados.

Adorni renunció el sábado pasado la Jefatura de Gabinete, cargo en el que fue reemplazado por Diego Santilli, en medio del avance de las investigaciones judiciales en su contra.

Con información de Cadena 3