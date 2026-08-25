Sin foto y sin Caputo: la reunión de Gabinete dejó más preguntas que respuestas

La ausencia de Santiago Caputo en la reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei en Casa Rosada volvió a poner el foco sobre las internas dentro del Gobierno y el lugar que ocupa actualmente uno de los principales asesores del Presidente.

Caputo no participó del encuentro del lunes y, según trascendió, fue la primera vez desde el inicio de la gestión libertaria que faltó a una reunión de este tipo. Desde el Ejecutivo explicaron que su ausencia respondió a “problemas personales” o a compromisos que no podía postergar.

El dato llamó especialmente la atención porque la reunión tampoco tuvo fotografía oficial, algo poco habitual en este tipo de encuentros. La coincidencia volvió a alimentar las especulaciones sobre el equilibrio de poder dentro de la Casa Rosada.

En las últimas semanas crecieron las versiones sobre una mayor influencia del sector alineado con Karina Milei, especialmente en áreas vinculadas a la comunicación y al armado político. En ese contexto, la ausencia de Caputo volvió a ser leída en clave de la puja interna que atraviesa al oficialismo.

Pese a las especulaciones, no hubo anuncios oficiales sobre cambios en el rol de Santiago Caputo. El asesor continúa formando parte de la mesa política y mantiene vínculos con áreas estratégicas del Gobierno. De hecho, había participado de reuniones políticas realizadas durante la semana anterior.

Por ahora, el faltazo fue explicado oficialmente por cuestiones personales. Sin embargo, al tratarse de una ausencia inédita en una reunión de Gabinete, volvió a instalar interrogantes sobre su peso dentro del esquema de poder de Milei y la relación con el sector de Karina Milei.