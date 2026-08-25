Reforma de Salud Mental: Bullrich suma a las provincias para conseguir votos

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, inició una ronda de reuniones con ministros de Salud de las provincias para intentar destrabar la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, uno de los proyectos que el Gobierno busca reactivar en la Cámara alta.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso en abril, pero hasta ahora no logró reunir los votos necesarios entre los bloques dialoguistas. Tras dos reuniones informativas sin acuerdo, el oficialismo decidió ampliar la discusión e incorporar a las provincias, que tienen un rol central en la aplicación de las políticas sanitarias.

Las conversaciones comenzaron este lunes con autoridades sanitarias de distintas jurisdicciones y continuarán este martes. Salta estará entre las provincias convocadas, junto con Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones. También participa de las reuniones el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

Entre los principales cambios que analiza el proyecto aparecen nuevos criterios para las internaciones involuntarias, la incorporación del consumo problemático de sustancias dentro del abordaje de la salud mental y modificaciones en las pautas de tratamiento, alta y seguimiento de los pacientes.

La propuesta también incorpora acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria como un piso federal, además de herramientas como la teleconsulta para ampliar la cobertura.

Con esta estrategia, Bullrich busca sumar respaldo político y técnico de los gobiernos provinciales para avanzar hacia un dictamen de comisión y recuperar una iniciativa que, pese a ser prioritaria para el Ejecutivo, sigue trabada por la falta de consensos en el Senado.