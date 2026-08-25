Trotta pidió que el Congreso repudie las descalificaciones de Milei a periodistas

El diputado nacional Nicolás Trotta presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para repudiar la “ola de insultos, agresiones y descalificaciones” del presidente Javier Milei contra periodistas y trabajadores de prensa.

La iniciativa apunta especialmente a los agravios dirigidos en los últimos días contra Marcelo Bonelli, Manuel Jove y Paula García. Para Trotta, ya no se trata de episodios aislados, sino de una conducta reiterada que deteriora el debate público y compromete la responsabilidad institucional del jefe de Estado.

“Cuando el insulto se vuelve sistemático deja de ser un exabrupto”, sostuvo el legislador de Unión por la Patria, quien advirtió que la reiteración de ataques resulta incompatible con la mesura que, a su entender, exige la Presidencia de la Nación.

Trotta, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, también cuestionó la falta de respuesta institucional de ese cuerpo y reclamó que retome su funcionamiento. Además, pidió citar al vocero presidencial Adrián Ravier para que informe sobre la política de comunicación del Gobierno y los criterios de acreditación de periodistas.

La presentación se produce luego de una nueva escalada de cruces entre Milei y distintos medios. ADEPA también cuestionó recientemente los agravios presidenciales y advirtió que este tipo de expresiones degradan el debate público e intimidan el libre ejercicio de la prensa.

Trotta sostuvo que la libertad de expresión del Presidente no puede justificar campañas de hostigamiento desde la máxima autoridad del Estado y reclamó el cese de las prácticas de agresión y estigmatización contra periodistas y medios.