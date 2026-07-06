Carrizo: “Si pongo a mi amigo a controlar, es sospechoso”

En ‘Hablemos de política, por Aries, el dirigente del PRO y licenciado en economía, Rolando Carrizo, apuntó contra las postulaciones de Gustavo Ferraris y Miguel Nanni para ocupar un lugar en la Auditoría General de la Provincia.

“El Estado maneja el dinero que viene de los impuestos y alguien debe controlar ese movimiento, esa es la función de la Auditoría”, aseguró, y completó: “Es como el primer filtro para evitar la corrupción”.

Así las cosas, el dirigente consideró que, para que la Auditoría cumpla esa función, es necesario que los auditores sean idóneos técnicamente e independientes.

“Si se pone un amigo a controlar, por lo menos es sospechoso”, disparó, y continuó: “Tenemos una crítica porque, sin menospreciar ninguna profesión, si hay una persona idónea es un contador público. ¿Cuál es la experiencia de los postulantes en el manejo del dinero? Los auditores deberían ser convocados por concurso público donde cualquier ciudadano pueda presentarse, siempre que cumpla los requisitos”.

Finalmente, Carrizo aseguró que la situación es “de una gravedad institucional absoluta”.