Detuvieron a un sospechoso por los incendios en Cafayate

Luego de recorrer la zona afectada y dirigir distintas medidas investigativas, la fiscal reunió nuevos elementos que permitieron avanzar en la causa.
Judiciales03/07/2026

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La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, informó que un hombre fue detenido en el marco de la investigación que se sigue para determinar el origen de los incendios registrados en la matrícula catastral N° 6524, propiedad de Finca El Monte S.A.

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La detención se concretó tras las medidas investigativas desplegadas a partir de la denuncia presentada por la Municipalidad de Cafayate, que incluyeron la recepción de declaraciones testimoniales, entrevistas y otras diligencias.

La audiencia de imputación está prevista para el próximo lunes. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la producción de distintas medidas probatorias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las eventuales responsabilidades penales.

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