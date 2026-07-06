Venezuela: tras el terremoto, un padre busca a sus hijos rescatados pero desaparecidos

La historia de dos hermanos gemelos desaparecidos después de ser rescatados de entre los escombros se convirtió en uno de los rostros más dramáticos de la tragedia que dejaron los terremotos en Venezuela. La ex Miss Mundo Anyela Galante Salerno difundió el desesperado pedido de un padre que busca a sus hijos desde hace una semana y el video se volvió viral, mientras crecen las dudas sobre el destino de otros niños que quedaron solos tras el desastre.

Luis Peña asegura que los rescatistas sacaron con vida a sus hijos, Matías y Mateo, del edificio que colapsó en Tanaguarena, en el estado de La Guaira. Según le informaron, los pequeños fueron trasladados a Caracas, pero desde entonces nadie pudo decirle dónde están. El caso movilizó a Anyela Galante, quien comenzó una búsqueda por hospitales, refugios y orfanatos, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas.

La situación expuso la falta de información oficial sobre los menores rescatados. Organizaciones y voluntarios denuncian que muchos niños fueron trasladados sin un registro claro y que el acceso a esos datos permanece restringido. Desde el entorno del Gobierno venezolano solo trascendió, de manera extraoficial, que se implementará un sistema de identificación con códigos QR para resguardar la identidad de los menores y facilitar la búsqueda de familiares.

Mientras tanto, instituciones que trabajan con la infancia se preparan para recibir a chicos que quedaron sin familia. Sin embargo, aún no existe un número oficial de huérfanos ni precisiones sobre dónde se encuentran. "Soy mamá y me volvería loca si supiera que mi hija está viva y no la encuentro. Debería existir una base de datos pública con todos los niños que llegan a las instituciones", reclamó Anyela Galante, quien continúa recorriendo refugios con la esperanza de encontrar a los gemelos y reunirlos con su padre.

Con información de Clarín