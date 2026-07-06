Trump se reunirá con Benjamín Netanyahu en un contexto de máxima tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconfigura su estrategia en Medio Oriente y prepara un encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en un contexto marcado por la fragilidad de las negociaciones con Irán y la necesidad de reafirmar alianzas clave en la región.

Mientras el mandatario republicano se alista para viajar a Turquía en el marco de la cumbre de la OTAN, la Casa Blanca anticipa que Netanyahu llegaría a Washington a mediados de julio para mantener una reunión en el Salón Oval, donde buscará ratificar su postura frente a un eventual acuerdo con el régimen chiíta.

La relación entre Trump y Netanyahu osciló de forma permanente en los últimos meses, pasando de la coordinación estratégica a tensiones diplomáticas abiertas. El punto de quiebre reciente se dio tras el avance de las conversaciones impulsadas por Washington con Teherán, que incluyeron la participación del vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner.

El giro en la política exterior estadounidense se profundizó cuando la Casa Blanca avanzó en la redacción de un Memorando de Entendimiento (MOU), firmado por Trump en el Palacio de Versalles, lo que fue interpretado como una señal de enfriamiento en la relación con Israel.

El escenario regional sigue condicionado por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que no han logrado avances concretos. La tensión se incrementa por el control del estrecho de Ormuz, la negativa iraní a aceptar inspecciones internacionales sobre su programa nuclear y su postura firme respecto a su capacidad militar.