Preocupa la baja vacunación en embarazadas y bebés ante el avance de virus respiratorios

Frente al aumento de los virus respiratorios durante el invierno, el Hospital Público Materno Infantil instó a las familias a revisar el calendario de vacunación de los niños y reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagios.

La pediatra e infectóloga Alejandra Aguilera advirtió por Aries que todavía existen coberturas insuficientes en algunos grupos prioritarios.

En el caso de las embarazadas, explicó que alrededor del 75% recibió la vacuna antigripal, aunque el objetivo sanitario es superar el 85%. Además, recordó la importancia de aplicarse la vacuna contra el virus sincicial respiratorio entre las 32 y 36 semanas de gestación, ya que brinda protección al bebé durante los primeros meses de vida.

También manifestó preocupación por la baja adhesión al esquema completo de vacunación antigripal en los menores de dos años.

"Muchos reciben la primera dosis, pero la segunda baja a cerca del 50%, y eso deja la protección incompleta", señaló.

La especialista recomendó que cada vez que un niño concurra a una consulta médica, los padres lleven el carnet de vacunación para verificar que tenga todas las dosis correspondientes.

Además, insistió en mantener hábitos preventivos que demostraron ser eficaces durante la pandemia.

"Es fundamental lavarse frecuentemente las manos, ventilar los ambientes, cubrirse al toser o estornudar con el pliegue del codo, utilizar pañuelos descartables y, si una persona presenta síntomas respiratorios y debe salir, usar barbijo", sostuvo.

Finalmente, recordó que los menores con dificultad para respirar, fiebre persistente, rechazo del alimento o decaimiento importante deben ser evaluados de inmediato por un profesional de la salud.