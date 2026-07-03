Organizan un homenaje al Indio Solari en el histórico punto del rock en Salta

La Municipalidad de Salta organiza un evento homenaje al Indio Solari, a casi un mes de su fallecimiento, que se realizará el próximo domingo 5 de julio desde las 17 horas en calle Deán Funes al 82, en el tramo comprendido entre Caseros y España, frente al histórico bar El Polaco.

La iniciativa busca conmemorar la historia del lugar, reconocido como el sitio donde se realizó el primer recital en la ciudad de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y donde en 2022 se había inaugurado un mural en homenaje a la banda.

El encuentro será al aire libre, con entrada libre y gratuita, y contará con un show musical a cargo de la banda “El Templo del Momo”, además de distintas actividades culturales y sorpresas previstas por la organización.

Desde la organización indicaron que el evento comenzará de manera puntual a las 17 horas y recomendaron al público asistir con anticipación, ya que se cortará el tránsito vehicular en la zona para permitir el desarrollo de la actividad.

Por Aries, la referente de la organización, Violeta Barrabino, destacó que se trata de una propuesta abierta a toda la comunidad. “La idea es que sea un evento familiar, para que puedan participar grandes y chicos, en un ambiente tranquilo para disfrutar”, expresó.

Uno de los ejes centrales de la jornada será la restauración y puesta en valor del mural ubicado en la zona, trabajo que está siendo realizado por el artista plástico Mauro Ramos, quien fue el autor original de la obra en 2022.

El muralista explicó que la intervención busca actualizar y mejorar la obra original, que fue adoptada por el público como un punto de referencia de la historia del rock nacional en Salta. “La gente se apropió del lugar, se convirtió en un punto de encuentro y homenaje”, señaló.

Ramos recordó además que tras el fallecimiento del músico, el espacio volvió a cobrar relevancia, convirtiéndose en un punto de reunión espontáneo de seguidores, donde se realizaron ofrendas y homenajes.