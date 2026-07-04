Zaporiyia volvió a quedar en alerta nuclear

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fue informado de que la central nuclear de Zaporiyia perdió el suministro eléctrico externo por 21° ocasión durante la crisis en Ucrania, lo que destaca la vulnerabilidad de la seguridad en la central nuclear.

El apagón ocurrió luego de que la central perdió su conexión con la línea de transmisión Ferosplavna-1 de 330 kilovatios, publicó el OIEA en X, difundió Xinhua en un cable al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el equipo del OIEA apostado en el lugar, la actividad militar activó los sistemas de protección eléctrica en las líneas de transmisión vinculadas que conectan la central de Zaporiyia con la línea Ferosplavna-1.

Después de la pérdida de suministro eléctrico externo, los generadores de diésel de emergencia de la central empezaron a operar de forma automática para mantener la electricidad para los sistemas de enfriamiento del reactor y otras funciones de seguridad nuclear esenciales, añadió el OIEA.

“La más reciente pérdida de suministro eléctrico externo vuelve a destacar la extrema fragilidad de la seguridad nuclear en la central y la necesidad de máximo autocontrol militar para ayudar a evitar un accidente nuclear”, afirmó el director general del OIEA, Rafael Grossi.

Como una de las mayores instalaciones nucleares de Europa, la central experimentó en repetidas ocasiones interrupciones en el suministro eléctrico externo desde la escalada de la crisis en Ucrania.