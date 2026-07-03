El presidente de Cabo Verde lanzó un desafiante mensaje: “No tenemos ningún miedo”

El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, palpitó el histórico cruce ante la Selección argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y aseguró que el equipo africano saldrá a jugar “sin ningún miedo” frente al vigente campeón del mundo.

En la previa del partido que se disputará este viernes desde las 19, Neves respaldó públicamente al plantel dirigido por Bubista y destacó el recorrido de los "Tiburones Azules" en la primera Copa del Mundo de su historia.

“No tenemos ningún miedo y vamos con la misma fe y esperanza, sobre todo con la misma energía, el mismo compromiso, el mismo carácter y la misma determinación con la que hemos construido Cabo Verde durante estos cincuenta años”, afirmó el mandatario en declaraciones a la agencia Inforpress.

El mandatario caboverdiano realizó las declaraciones durante una visita oficial a la ciudad portuguesa de Coimbra, donde también se refirió al desafío que significa enfrentar a Argentina, liderada por Lionel Messi y campeona del mundo vigente.

“Nuestro destino en esta Copa del Mundo es enfrentarnos a campeones”, señaló Neves, en alusión al camino de máxima exigencia que le tocó al seleccionado caboverdiano.

El presidente también se animó a restarle importancia a la enorme diferencia de historia, jerarquía y favoritismo entre ambos equipos.

“Para nosotros las probabilidades estadísticas no cuentan. Lo que cuenta es el sudor que dejamos dentro del campo para demostrar nuestra energía, resiliencia y capacidad”, subrayó.

Cabo Verde llegó a esta instancia como una de las grandes sorpresas del Mundial. En su debut absoluto en Copas del Mundo, el conjunto africano avanzó invicto desde la fase de grupos tras empatar 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita.

Neves también elogió al arquero Vozinha, una de las grandes figuras del equipo y protagonista central del empate ante España, y expresó su deseo de que vuelva a ser elegido como el mejor jugador del partido.

Más allá de lo que ocurra frente a Argentina, el mandatario consideró que Cabo Verde “ya ha ganado su Mundial” por el rendimiento mostrado y por el impacto que tuvo la campaña en todo el país.

El presidente vinculó el presente futbolístico con la historia reciente de la nación, que en 2025 cumplió 50 años de independencia.

“Hace cincuenta años, Cabo Verde era un país improbable. Hoy estamos entre los mejores del mundo”, expresó.

Y agregó: “Si podemos estar entre los mejores en el fútbol, también podemos estar entre los mejores en la salud, la educación y otros ámbitos. Lo importante es perseguir la excelencia”.