La NASA lanza una peligrosa misión para recuperar un telescopio millonario

Northrop Grumman lanzó la nave Link de Katalyst Space Technologies desde las Islas Marshall, en el Pacífico. El cohete Pegasus despegó desde la panza de un avión modificado, poniendo a Link en ruta para alcanzar y capturar el Observatorio Swift de la NASA en aproximadamente un mes.

Desarrollada por la empresa emergente estadounidense Katalyst, la nave espacial fue lanzada por un pequeño cohete llamado Pegasus, que a su vez fue lanzado desde un avión.

Una vez que alcance una órbita cercana a la del satélite Swift, el robot desplegará paneles solares y realizará una serie de comprobaciones.

Luego deberá localizar el telescopio Swift en la inmensidad del espacio, orbitarlo y acoplarse a él mediante tres brazos robóticos. Se estima que esas maniobras pueden durar varias semanas.

Finalmente, el robot intentará impulsar el satélite unos 300 kilómetros más arriba hasta su nivel orbital inicial, una operación que se prevé que dure al menos un mes.

En lugar de quedar reducido a cenizas al reingresar a la atmósfera, el satélite podría así continuar su misión durante años.

Con un presupuesto estimado de 30 millones de dólares, esta misión intentará algo sin precedentes: salvar un telescopio que costó 250 millones de dólares y se utiliza para estudiar los estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del universo.

Ante los numerosos riesgos de la misión, Shawn Domagal-Goldman, director de la división de astrofísica de la NASA, declaró recientemente estar "muy agradecido" por tener "la oportunidad de al menos intentarlo".

“Esta es una misión de alto riesgo y alta recompensa”, aseguró el director general de Katalyst Space, Ghonhee Lee, antes del despegue. “El mayor peligro siempre fue que no lanzáramos nada y dejáramos que Swift se quemara en la atmósfera. Así que siempre intentábamos evitar ese riesgo, y nuestro equipo lo ha logrado”.

Si todo sale bien, Swift podría volver a escanear el cosmos para septiembre. Las observaciones están actualmente en pausa para preservar la órbita del telescopio el mayor tiempo posible.