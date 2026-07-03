La NASA lanza una peligrosa misión para recuperar un telescopio millonario
El Mundo03/07/2026
La nave espacial fue lanzada por un pequeño cohete llamado Pegasus, que a su vez fue lanzado desde un avión.
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