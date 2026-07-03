El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de "traidores a la patria" a los integrantes de la familia Bolsonaro y los acusó de mantener una "actitud servil" frente a Estados Unidos, luego de que el senador Flávio Bolsonaro solicitara a Washington postergar la entrada en vigor de nuevos aranceles contra las exportaciones brasileñas hasta después de las elecciones presidenciales.
"Traidores a la Patria": Lula criticó a la familia Bolsonaro por su "actitud servil" para con EEUU
El Mundo03/07/2026
El mandatario acusó a la principal oposición de perjudicar los intereses nacionales tras el pedido a Washington para postergar la aplicación de nuevos aranceles.
"Es inaceptable que la familia Bolsonaro, con su actitud servil, quiera someter a Brasil a los intereses de Estados Unidos", escribió Lula en sus redes sociales. El mandatario remarcó que Brasil seguirá dialogando "de igual a igual" con cualquier país y sostuvo que "nunca ha habido ni hay justificación alguna para los aranceles, ni ahora ni después", según consignó RT.
El jefe de Estado también cuestionó el planteo de diferir la aplicación de las tarifas. "Pedir que se aplace la subida de aranceles contra nuestro país hasta después de las elecciones es una actitud más propia de traidores a la patria", afirmó. Además, consideró que la propia familia Bolsonaro fue responsable de generar el conflicto al respaldar anteriormente las medidas comerciales impulsadas desde Washington.
Lula también cargó contra los sectores del bolsonarismo que proponen abandonar el Mercosur, al que definió como "el bloque económico más importante de América Latina", y recordó que recientemente alcanzó un acuerdo histórico con la Unión Europea. En la misma línea, defendió el sistema de pagos instantáneos Pix, al sostener que "es un logro de Brasil y no vamos a renunciar a él".
La estrategia de Bolsonaro para frenar los aranceles de EEUU
Las declaraciones del presidente llegaron después de que Flávio Bolsonaro presentara un documento de 86 páginas ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el que solicitó postergar por 180 días la aplicación de nuevos aranceles del 25% sobre productos brasileños, informó RT.
En ese escrito, el senador argumentó que las sanciones comerciales impulsadas anteriormente por la administración de Donald Trump terminaron fortaleciendo políticamente a Lula en un año electoral, al permitir que el Gobierno presentara esas medidas como un ataque contra la soberanía brasileña. Por ese motivo, propuso que las nuevas tarifas entren en vigencia una vez finalizadas las elecciones presidenciales.
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