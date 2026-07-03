Guaymas defendió el trabajo nacional y cuestionó discursos “anti industria nacional”

En Derechos del Mundos del Trabajo, el dirigente gremial Jorge Guaymas defendió la capacidad productiva y profesional de los trabajadores argentinos y cuestionó los discursos que, según expresó, buscan instalar la idea de que el país carece de competencia o eficiencia laboral.

“Los argentinos no somos incompetentes”, afirmó con convicción, al rechazar lo que consideró intentos de desvalorizar el trabajo local en el marco de debates económicos y de atracción de inversiones.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina ha sido históricamente un país capaz de desarrollar obras de infraestructura de gran escala, como rutas, hospitales, escuelas, universidades, viviendas, gasoductos, puentes, fábricas e industrias que generaron empleo durante décadas.

Guaymas también destacó el desarrollo científico y tecnológico nacional, al mencionar la producción de tecnología nuclear, la fabricación de reactores, el lanzamiento de satélites al espacio y el reconocimiento internacional de científicos argentinos.

Asimismo, remarcó que el país cuenta con profesionales, técnicos y trabajadores capaces de competir a nivel global en distintos sectores productivos y del conocimiento.

El dirigente planteó que resulta injusto atribuir los problemas del país a la capacidad de su población, y cuestionó la idea de que lo mejor provenga exclusivamente del exterior.

En ese marco, recordó la respuesta del sistema productivo durante la pandemia de COVID-19, cuando —según señaló— el país logró construir hospitales modulares en tiempo récord, ampliar infraestructura sanitaria y organizar una logística nacional de gran magnitud.

También destacó la participación de trabajadores de la salud, la construcción, la industria y el transporte, así como la producción local de insumos médicos, respiradores y equipamiento sanitario.

“Cuando hubo que responder, los argentinos respondimos y muy bien”, sostuvo, al remarcar que no fue necesaria la intervención de empresas extranjeras para enfrentar la emergencia sanitaria.

Finalmente, Guaymas afirmó que la historia del país demuestra la capacidad de su pueblo y cuestionó la visión de que el desarrollo dependa exclusivamente de factores externos.