El superministerio de Santilli: las áreas que pasan a Jefatura tras la eliminación de Interior

La decisión del Gobierno nacional de eliminar el Ministerio del Interior implica mucho más que un cambio de nombre o de estructura administrativa. Con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026 en el Boletín Oficial de este viernes, la Jefatura de Gabinete pasó a concentrar una amplia gama de funciones que hasta ahora estaban distribuidas en distintas áreas del Estado.

El nuevo esquema fortalece el rol del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien asumió esta semana y tendrá bajo su órbita políticas vinculadas al turismo, el ambiente, el deporte, la relación con las provincias, los partidos políticos y el régimen electoral, entre otras competencias.

Turismo

La Jefatura de Gabinete será responsable de definir las políticas nacionales de turismo, coordinar el Consejo Federal de Turismo, administrar el Fondo Nacional de Turismo, promover el turismo interno e internacional e intervenir en la planificación de obras de infraestructura turística.

Ambiente

El área también absorberá las políticas ambientales nacionales, incluyendo la gestión del cambio climático, la protección de bosques, recursos hídricos, fauna silvestre, áreas protegidas, el ordenamiento ambiental del territorio y los programas vinculados al desarrollo sostenible.

Deportes

Otra de las competencias incorporadas es la política deportiva nacional. La Jefatura de Gabinete administrará programas de promoción del deporte, becas, subsidios, infraestructura deportiva y la representación del Estado en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

Provincias, municipios y federalismo

Tras la desaparición del Ministerio del Interior, la relación institucional entre la Nación y las provincias también quedará bajo la órbita de Santilli. Esto incluye la coordinación con los gobiernos provinciales y municipales, el impulso de políticas de federalización, las cuestiones vinculadas a zonas de frontera y la articulación interjurisdiccional.

Elecciones y partidos políticos

Uno de los cambios con mayor impacto político es que la Jefatura de Gabinete asumirá competencias relacionadas con el régimen electoral, el empadronamiento, el funcionamiento de los partidos políticos, su financiamiento y los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución, como la iniciativa popular y la consulta popular.

Registro Nacional de las Personas

El DNU también asigna a la Jefatura de Gabinete las funciones vinculadas al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y otras competencias institucionales que anteriormente dependían del Ministerio del Interior.

Con esta reorganización, el Gobierno busca centralizar áreas estratégicas en la Jefatura de Gabinete, que pasa a convertirse en el principal articulador de políticas federales, institucionales y de gestión tras la eliminación del Ministerio del Interior. La reforma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser analizada posteriormente por el Congreso de la Nación, como ocurre con todos los decretos de necesidad y urgencia.