EDESA lleva energía eléctrica al B° El Rasti de Santa Victoria Oeste

Este viernes 21 de agosto, EDESA junto a autoridades del municipio de Santa Victoria Oeste inauguraron la obra de ampliación de red eléctrica en B° El Rasti que beneficia a más de 30 familias de la zona.

Los trabajos incluyeron la extensión de la línea de media tensión, el montaje de un nuevo centro de transformación y el tendido de la red de baja tensión que llega hasta cada vivienda.

La obra se llevó adelante en Santa Victoria Oeste, localidad ubicada a más de 500 kilómetros de la ciudad de Salta, en el extremo norte de la provincia y cerca de la frontera con Bolivia. En este contexto, la ampliación de la infraestructura eléctrica representa una mejora en las condiciones de acceso al suministro para las familias del barrio.

Desde la compañía se destacó la relevancia de estos trabajos, dado que no solo se incorpora a nuevos usuarios al sistema eléctrico, sino que también se mejora la calidad de vida de todos los habitantes del lugar.

El programa Energía Que Incluye promueve la inclusión energética a través de obras de infraestructura que garanticen condiciones de seguridad, equidad y acceso al servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia.

De esta manera, EDESA reafirma su compromiso de continuar desarrollando obras de infraestructura que acompañen el crecimiento de las localidades y contribuyan a mejorar las condiciones de acceso y la calidad del servicio eléctrico para los usuarios.