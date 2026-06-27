“Mantener a Adorni destruye el cambio”, lanzó Macri desde Mar del Plata

El expresidente Mauricio Macri volvió a presionar para que renuncie el jefe de Gabinete: “El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras”.

El titular del PRO encabezó un acto en Mar del Plata y pidió la salida del funcionario investigado por enriquecimiento ilícito. “Nadie es más importante que el cambio”, remarcó.

Rápidamente, Macri redobló la presión sobre el Gobierno y se refirió a la chance de interpelar al jefe de Gabinete: “Ojalá que no haga falta y no perdamos más tiempo ni energía en esto”.

“Lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza”, manifestó el exmandatario. En la misma línea, aclaró: “Yo dije que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni”.

En ese sentido, volvió a cuestionar al jefe de Gabinete: “Hay que llegar a los cargos por antecedentes, no por lealtad ciega”. “El kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas”, agregó.

“El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio”, señaló Macri. “Esto no permite que valoremos los avances económicos que han habido. Perdemos el rumbo, ese ruido hace mucho daño”, indicó.

Luego, el expresidente resaltó la voluntad de su partido de seguir acompañando al Gobierno: “Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito, apoyar para fortalecer el cambio”.

En los últimos días, el PRO volvió a levantar el perfil y a marcar diferencias con el Gobierno nacional. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, endureció la postura del partido, que en reiteradas oportunidades le reclamó al presidente Javier Milei que apartara al funcionario de su cargo.

Al mismo tiempo, quien fuera el principal aliado del Gobierno en los primeros dos años de gestión continúa con la estrategia de reposicionarse en el tablero político nacional, con el objetivo de llegar con mayor poder de fuego a las elecciones del 2027. Al frente de ese proceso está Macri, que desde hace meses está de gira por todo el país.

La relación entre Macri y Milei

“Él quiso ayudar en su momento y le negaron esa colaboración”, explicó un referente de primera línea en el PRO. “No hay más relación ni diálogo entre Macri y el Ejecutivo”, sentenció otro dirigente cercano al expresidente.

Pese a que Macri supo tener una relación cercana con Milei, en el último tiempo se distanciaron. Pasaron de compartir almuerzos y cenas de milanesas a no saludarse en el último evento público que compartieron. Su último vínculo con el Gobierno fue a través del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, pero con su salida se terminó el contacto.

“No apoyamos al gobierno, lo acompañamos en el Congreso, en las leyes que consideramos que son buenas para el país y los argentinos”, aclaró otro referente del PRO respecto de la posición del partido. “Estamos apoyando una idea de cambio, un rumbo, no a un gobierno”, subrayó.

Con información de TN