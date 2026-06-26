Crecen las versiones en el Gobierno sobre una posible salida de Adorni

A pesar de los intentos por correrlo de la escena pública y apaciguar el volcán informativo de su caso, el nombre de Manuel Adorni sigue más en el foco de la tormenta: su continuidad como jefe de Gabinete volvió a quedar en medio de dudas en la Casa Rosada y la oposición en el Congreso se prepara para retomar los pedidos para removerlo.

“La continuidad es cuestión de horas”, coincidieron distintas fuentes oficiales esta tarde. La salida del funcionario se podría concretar el domingo, cuando Javier Milei regrese al país tras su viaje a España. Así lo deslizaron fuentes oficiales. Señalaron, además, que la salida también estaría condicionada a la definición de un posible sucesor a cargo de la jefatura de ministros.

“Solo resta definir el reemplazo”, dijo un vocero oficial. Y apuntó a que la salida podría concretarse una vez que el presidente Javier Milei volviera al país de España, lo que se concretaría mañana. Aunque la salida de Adorni, según admitían fuentes cercanas al Gobierno, podría darse este domingo. Podría ser, como en otras ocasiones, vía un posteo de la red social X.

En paralelo a eso, Adorni es blanco de una ofensiva en el Congreso, donde avanzará esta semana en comisión un pedido para ser interpelado.

De no concretarse los cambios, la situación del ministro coordinador sería tratada en la Comisión de Diputados el martes y en la de Asuntos Constitucionales en el Senado el próximo miércoles. “Lo van a masacrar si sigue”, dijo una de las fuentes consultadas.

La oposición busca interpelarlo, un escenario que en Casa Rosada descuentan que será “casi letal” para el funcionario.

La última revelación en torno a la investigación que enfrenta por enriquecimiento ilícito fue que compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos. La compra fue hecha desde la cuenta personal del funcionario, pero con tarjetas de crédito ajenas.

Esa revelación circuló este viernes por chats entre funcionarios y profundizó el malestar interno.

Hasta ahora, Adorni era sostenido únicamente por el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, pero internamente reconocen que su situación es “muy débil”, según admiten fuentes cercanas al oficialismo.

“Ya es todo medio impresentable, ¿no?”, dijo un funcionario, en línea con el hastío que el caso genera casi desde su comienzo, en marzo.

Este viernes, en su visita a España, el mandatario Javier Milei fue consultado por el tema y dijo: “Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”.

Sin embargo, afirmó: “Yo creo en su honestidad”. Luego dijo que la explicación de su incremento patrimonial le resulta “absolutamente plausible”.

Las declaraciones del Presidente fueron realizadas durante una entrevista con el medio El Observador España, en el marco de su visita a ese país, durante la cual se reunió con el titular del partido Vox, Santiago Abascal.

En lo inmediato, este viernes Adorni quedó formalmente reemplazado como vocero por Adrián Ravier.

La decisión de implementar el cambio fue tomada por el presidente y alivió al Gabinete, que desde hace tiempo pedía que el funcionario se corriera del cargo por los problemas de comunicación que ocasionaba.

“Oxigenación” y “una vuelta de página” fueron dos de las palabras que más emergieron esta última semana en un gabinete marcado por el hastío alrededor del caso y el desgaste que produjo en estos tres meses, en los que vieron que la gestión había quedado superada por la magnitud del escándalo.

“Era fundamental dejarlo atrás a Manuel, pero él se volvió a meter solo”, decían este viernes, en referencia a lo sucedido el martes, cuando con un posteo, Adorni contradijo lo logrado por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, para evitar su informe de gestión el próximo 2.

De cualquier modo, el caso generó más que nunca hastío e incomodidad con lo sucedido. “Queríamos un respiro y así no se puede”, se sinceró un funcionario.

La Nación