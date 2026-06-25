Incorporan antenas satelitales para digitalizar la atención de emergencias

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) comienza un proceso de modernización tecnológica tras recibir dos kits de antenas satelitales entregados por la empresa SALTIC, en el marco de un plan impulsado por el Ministerio de Salud Pública para fortalecer la conectividad del sistema sanitario.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director del SAMEC, Daniel Romero, explicó que el principal objetivo es garantizar conectividad permanente en las ambulancias, incluso en lugares donde actualmente la señal telefónica resulta deficiente.

"Trabajamos muchas veces dependiendo de la señal del celular y hay lugares donde directamente no hay cobertura. Estas antenas nos van a permitir tener acceso a la red prácticamente en cualquier punto donde estemos trabajando", señaló.

Romero indicó que la tecnología también será de utilidad en operativos especiales, como rescates en zonas serranas o de difícil acceso, donde las comunicaciones suelen presentar mayores dificultades.

"Hoy seguimos registrando todo en papel y después tenemos que cargar esa información manualmente. Esto nos permitirá trabajar con tablets, tener conectividad permanente y digitalizar todo el proceso de atención", explicó.

Según detalló, la incorporación de esta tecnología permitirá que cada ambulancia permanezca conectada en tiempo real con la base operativa del SAMEC, facilitando la toma de decisiones en situaciones críticas.

“Llegar a un domicilio, ingresar el nombre o el DNI del paciente y conocer al instante si estuvo internado, qué tratamiento recibió o si tiene antecedentes importantes, como un marcapasos, representa una herramienta muy valiosa para brindar una atención más rápida y segura", concluyó.