River vuelve a Salta:Con horario confirmado enfrentará a Aldosivi por Copa Argentina en el Martearena

La provincia de Salta volverá a recibir a uno de los equipos más convocantes del fútbol argentino. Quedó confirmado que River Plate enfrentará a Aldosivi el próximo viernes 17 de julio a las 21:45 en el estadio Padre Ernesto Martearena, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina.

La noticia genera una enorme expectativa entre los hinchas millonarios del norte del país, que tendrán una nueva oportunidad de ver en acción al equipo de Marcelo Gallardo en un compromiso oficial y de gran importancia para sus aspiraciones en el certamen federal.

El Martearena volverá a convertirse en el epicentro del fútbol nacional con la presencia de River, uno de los clubes con mayor convocatoria del país. Se espera la llegada de miles de simpatizantes provenientes de distintos puntos de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y otras provincias de la región.

El encuentro frente a Aldosivi será una prueba clave para el conjunto de Núñez, que buscará avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina y seguir en carrera por uno de los títulos más importantes del calendario local.

La confirmación de River en Salta también representa un importante movimiento para la actividad turística y comercial de la provincia, que en pocas semanas albergará dos eventos futbolísticos de primer nivel. Días antes, Boca Juniors disputará un amistoso internacional frente a Athletico Paranaense, consolidando al Martearena como uno de los escenarios más importantes del país durante el receso invernal.

Con el horario ya definido y la expectativa en aumento, Salta se prepara para recibir nuevamente a River Plate en una noche que promete un estadio colmado y un marco espectacular para la Copa Argentina.