El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi

Con la camiseta albiceleste, el capitán argentino ha construido un recorrido único: campeón del Mundial Sub 20 en 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y finalmente consagraciones mayores que marcaron una era dorada para la Selección, con la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024.





En el actual Mundial 2026, Messi volvió a ubicarse en el centro de la escena global, alcanzando nuevos hitos que lo consolidan como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo y ampliando una colección de récords que refuerzan su condición de futbolista irrepetible.





Su historia profesional comenzó el 16 de octubre de 2004, con apenas 17 años, en el Barcelona de España, club en el que disputó 778 partidos y marcó 672 goles. Allí conquistó 35 títulos, entre competiciones locales e internacionales, incluyendo 4 Champions League, además de múltiples ligas, copas y supercopas que lo proyectaron al máximo nivel mundial.





En 2021, Messi inició una nueva etapa en el Paris Saint-Germain de Francia, y actualmente defiende los colores del Inter Miami de Estados Unidos, institución con la que continúa ampliando su legado deportivo en el plano internacional.





A los 39 años, Lionel Messi no sólo sigue vigente: sigue marcando la historia. Y desde la Asociación del Fútbol Argentino, el reconocimiento es tan simple como absoluto: gracias por tanto fútbol, por tanto ejemplo y por tanto orgullo nacional.







Todos sus títulos



Selección Argentina:

2005: Mundial Sub 20

2008: Juegos Olímpicos de Beijing

2021: Copa América

2022: Finalissima

2022: Mundial

2024: Copa América





Barcelona:

2005: LaLiga

2005: Supercopa de España

2006: LaLiga

2006: Supercopa de España

2006: Champions League

2009: LaLiga

2009: Copa del Rey

2009: Supercopa de España

2009: Champions League

2009: Supercopa de Europa

2009: Mundial de Clubes

2010: LaLiga

2010: Supercopa de España

2011: LaLiga

2011: Supercopa de España

2011: Champions League

2011: Supercopa de Europa

2011: Mundial de Clubes

2012: Copa del Rey

2013: LaLiga

2013: Supercopa de España

2015: LaLiga

2015: Copa del Rey

2015: Champions League

2015: Supercopa de Europa

2015: Mundial de Clubes

2016: LaLiga

2016: Copa del Rey

2016: Supercopa de España

2017: Copa del Rey

2018: LaLiga

2018: Copa del Rey

2018: Supercopa de España

2019: LaLiga

2021: Copa del Rey





Paris Saint-Germain:

2022: Ligue 1

2022: Supercopa de Francia

2023: Ligue 1





Inter Miami:

2023: Leagues Cup

2024: Supporters´ Shield

2025: MLS Cup