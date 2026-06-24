El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi
Nacido el 24 de junio de 1987 en el Hospital Italiano Garibaldi de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Messi celebra un nuevo aniversario en un presente que lo encuentra en plena vigencia competitiva y como protagonista central del Mundial 2026, donde volvió a romper registros históricos y a ampliar una carrera que ya trasciende generaciones.
Con la camiseta albiceleste, el capitán argentino ha construido un recorrido único: campeón del Mundial Sub 20 en 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y finalmente consagraciones mayores que marcaron una era dorada para la Selección, con la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024.
En el actual Mundial 2026, Messi volvió a ubicarse en el centro de la escena global, alcanzando nuevos hitos que lo consolidan como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo y ampliando una colección de récords que refuerzan su condición de futbolista irrepetible.
Su historia profesional comenzó el 16 de octubre de 2004, con apenas 17 años, en el Barcelona de España, club en el que disputó 778 partidos y marcó 672 goles. Allí conquistó 35 títulos, entre competiciones locales e internacionales, incluyendo 4 Champions League, además de múltiples ligas, copas y supercopas que lo proyectaron al máximo nivel mundial.
En 2021, Messi inició una nueva etapa en el Paris Saint-Germain de Francia, y actualmente defiende los colores del Inter Miami de Estados Unidos, institución con la que continúa ampliando su legado deportivo en el plano internacional.
A los 39 años, Lionel Messi no sólo sigue vigente: sigue marcando la historia. Y desde la Asociación del Fútbol Argentino, el reconocimiento es tan simple como absoluto: gracias por tanto fútbol, por tanto ejemplo y por tanto orgullo nacional.
Todos sus títulos
Selección Argentina:
2005: Mundial Sub 20
2008: Juegos Olímpicos de Beijing
2021: Copa América
2022: Finalissima
2022: Mundial
2024: Copa América
Barcelona:
2005: LaLiga
2005: Supercopa de España
2006: LaLiga
2006: Supercopa de España
2006: Champions League
2009: LaLiga
2009: Copa del Rey
2009: Supercopa de España
2009: Champions League
2009: Supercopa de Europa
2009: Mundial de Clubes
2010: LaLiga
2010: Supercopa de España
2011: LaLiga
2011: Supercopa de España
2011: Champions League
2011: Supercopa de Europa
2011: Mundial de Clubes
2012: Copa del Rey
2013: LaLiga
2013: Supercopa de España
2015: LaLiga
2015: Copa del Rey
2015: Champions League
2015: Supercopa de Europa
2015: Mundial de Clubes
2016: LaLiga
2016: Copa del Rey
2016: Supercopa de España
2017: Copa del Rey
2018: LaLiga
2018: Copa del Rey
2018: Supercopa de España
2019: LaLiga
2021: Copa del Rey
Paris Saint-Germain:
2022: Ligue 1
2022: Supercopa de Francia
2023: Ligue 1
Inter Miami:
2023: Leagues Cup
2024: Supporters´ Shield
2025: MLS Cup