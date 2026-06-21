Estado de rutas en Salta: piden circular con extrema precaución por neblina y viento Zonda

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este domingo 21 de junio, aunque con recomendación de circular con mucha precaución por neblinas matinales, baches, animales sueltos, obras viales y sectores afectados por alerta meteorológica.

El informe de Defensa Civil advierte que las condiciones pueden cambiar durante la jornada, especialmente en zonas bajo alerta por viento Zonda, como Cafayate y Los Andes.

Precaución en rutas nacionales

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 presenta sectores complicados entre Pichanal y Embarcación, con baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares. También se recomienda cuidado en el empalme con la Ruta Nacional 50 por tránsito de camiones y falta de mantenimiento.

En el departamento San Martín, la RN 34 está transitable con precaución entre Embarcación y General Mosconi, y con mucha precaución entre Tartagal y Salvador Mazza por baches, calzada irregular y demarcación deficiente.

Viento Zonda en Cafayate y Los Andes

En Cafayate, la Ruta Nacional 68 está transitable con mucha precaución, con presencia de efectivos policiales y seguridad vial, lo que genera demoras en la circulación. La zona se encuentra bajo alerta meteorológica por viento Zonda.

La Ruta Nacional 40 también requiere atención por maquinaria pesada en distintos tramos, trabajos de limpieza, desmalezado, perfilado de banquinas y señalización provisoria.

En Los Andes, la Ruta Nacional 51 está transitable con mucha precaución por vientos moderados a fuertes. También se reportan sectores con calzada irregular, baches, banquinas sin demarcación y trabajos con maquinaria en badenes.

Rutas provinciales con pozos, calamina y animales sueltos

Entre las rutas provinciales, Defensa Civil pidió extremar la precaución en caminos de Rivadavia Banda Norte y Sur, donde hay pozos en caminos vecinales.

En Cafayate, la Ruta Provincial 56, entre Seclantás y Luracatao, presenta calamina, pozos, pedregullo, zanjas, ondulaciones y bancos de arena. Se recomienda circular con vehículos de gran porte o 4x4.

También se advierte cuidado en la Ruta Provincial 33, en la zona de Chicoana y Rosario de Lerma, por neblinas, escarcha y condiciones de montaña. Recomiendan transitar entre las 9 y las 16.

Recomendación para conductores

Las autoridades pidieron manejar con luces bajas encendidas, respetar la señalización provisoria, reducir la velocidad en zonas con obras y evitar cruzar arroyos o ríos con corrientes de agua.

El informe aclara que el estado de rutas puede modificarse según la evolución del clima y los alertas meteorológicos vigentes.