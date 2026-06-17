Salteños homenajearon a Güemes en Buenos Aires

A más de 1.400 kilómetros de Salta, la figura del General Martín Miguel de Güemes también fue recordada en el marco del 205° aniversario de su paso a la inmortalidad. Integrantes del Centro de Residentes Salteños "Sembrando Tradiciones" realizaron un acto conmemorativo en la Ciudad de Buenos Aires y participaron de distintas actividades para mantener vigente el legado del héroe gaucho.

En diálogo con Aries, la presidenta de la institución, María Lidia Claro, explicó que el homenaje se desarrolló en la Plaza que lleva el nombre del héroe nacional, ubicada en el barrio porteño de Palermo, un espacio que la agrupación adoptó como punto de encuentro desde hace varios años.

Según contó, la actividad comenzó a las 10.30 de la mañana y reunió a integrantes de la colectividad salteña, vecinos de la zona y personas que habitualmente acompañan las propuestas culturales impulsadas por la agrupación.

"Cada vez nos une mucho, no solamente a nosotros, sino también a los vecinos, que son los que nos apoyan y nos piden que vayamos", señaló.

Claro destacó que, con el paso de los años, las actividades vinculadas a la cultura salteña fueron ganando espacio y reconocimiento en la comunidad porteña. En ese sentido, remarcó que muchos vecinos ya conocen las fechas y esperan las presentaciones artísticas y los encuentros organizados por el centro de residentes.

Tras el acto realizado en la plaza, los integrantes de la agrupación continuaron participando de otras actividades alusivas a la fecha patria.

"Fue muy lindo, la verdad que muchísima gente", expresó al resumir una jornada marcada por el recuerdo de Güemes y la reafirmación de las raíces salteñas lejos de la provincia.