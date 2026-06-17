En Buenos Aires una agrupación reúne a 50 salteños para preservar su cultura

Radicada en Buenos Aires desde hace casi medio siglo, María Lidia Claro nunca perdió el vínculo con su tierra natal. Nacida en General Güemes, la actual presidenta del Centro de Residentes Salteños "Sembrando Tradiciones" encontró en la distancia una motivación para construir un espacio que mantuviera vivas las costumbres, los sabores y la identidad de la provincia.

"Mi sueño siempre fue crear una agrupación netamente salteña. Hoy tengo la dicha de tener 54 personas, de las cuales 50 son salteños. Además, hay un ecuatoriano, un panameño y dos personas de Buenos Aires que abrazaron nuestra cultura", relató en diálogo con Aries.

Señaló que durante mucho tiempo le resultó difícil encontrar espacios donde compartir costumbres y tradiciones con otros comprovincianos. Esa situación cambió hace más de tres décadas, cuando descubrió una reunión de salteños en el conurbano bonaerense.

"Estuve muchos años alejada de los salteños porque no encontraba salteños acá en Buenos Aires hasta que me contaron de una carpa salteña y de un fortín. Lo primero que vi después de tanto tiempo fueron las humitas", relató al recordar aquella experiencia que la acercó nuevamente a la comunidad salteña residente en Buenos Aires.

Desde entonces, el objetivo fue consolidar un espacio de pertenencia para quienes dejaron la provincia, pero conservan intacto el vínculo con sus raíces. Una tarea que hoy continúa a través de actividades culturales y encuentros que buscan mantener vivas las tradiciones salteñas a cientos de kilómetros de distancia.