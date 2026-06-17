Dos gemelas fueron trasplantadas con éxito en un operativo inédito del Garrahan

Dos gemelas fueron trasplantadas en el Hospital Garrahan a principios de abril con órganos compatibles de un mismo donante y antes de que ingresaran en diálisis, lo que asegura un mejor pronóstico y calidad de vida en una intervención que refleja la excelencia del centro de salud en la alta complejidad pediátrica.

Según un informe del Garrahan al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las hermanas son Mayra y Daiana, de 14 años, ambas tienen una enfermedad genética que les afecta la función renal y lo último que sintió Daiana antes de entrar al quirófano fue música, pero no tuvo tiempo de distinguir cuál debido a que ya estaba dormida.

A la adolescente la tranquilizaba haber transitado todo el proceso junto a su gemela Mayra y, casi el mismo reto que al nacer: las dos juntas ante médicos y enfermeras para enfrentar una operación que, según les contó el doctor, mejorará mucho su calidad de vida. Las gemelas son de la localidad bonaerense de Laferrere y hoy tienen el alta tras una muy buena evolución.

La historia de las gemelas

Las hermanas habían llegado en agosto del año pasado, derivadas del Hospital de Niños de San Justo, con un diagnóstico de enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, una afección de origen genético que afecta tanto a los riñones como al hígado y que, en este caso, les provocó insuficiencia renal crónica.

Las adolescentes habían ido al Garrahan por un control, quedaron internadas y el trasplante se realizó en la madrugada del jueves 16 de abril en un operativo que se inició a las seis de la tarde del miércoles. Hoy están en su casa, con la función renal mejorada y recibiendo todos los cuidados necesarios y habituales para un post trasplante.

“Estábamos en el hospital con mi hermana y mi mamá y nos dijeron que nos teníamos que quedar”, contó Mayra desde la habitación donde se recupera junto a su gemela y añadió: “El doctor Fabricio nos dijo que nos iban a trasplantar y que iba a haber muchos médicos, y nos iban a poner drenajes y sonda”.

Juan Ibáñez es médico y jefe de clínica del servicio de Nefrología del Hospital Garrahan y señaló que, después de realizar distintos estudios, se resolvió que los riñones serían para las hermanas, ambos provenían de un solo donante y llegaron de La Plata.

“Entraron en forma simultánea a dos quirófanos, se formaron dos equipos de anestesia, con técnicos de anestesia, circulantes, urólogos, especialistas cardiovasculares y nefrólogos, un total de 20 personas intervinieron en las cirugías que fueron exitosas y sin complicaciones inmediatas”, detalla Ibáñez.

El primer operativo simultáneo en hermanas gemelas del Garrahan concluyó a las 10:.30 con una diuresis normal en ambas pacientes, explicó Ibáñez, quien destacó el trabajo de todo el equipo de trasplante renal y de las áreas de soporte que hacen posibles hitos como este.

“Uno de nuestros objetivos principales es agilizar la evaluación de pacientes con enfermedad renal avanzada para su ingreso en lista de espera, permitiendo que reciban un trasplante renal y evitando así el inicio de la diálisis”, explicó Ibáñez y añadió: “Este abordaje preventivo garantiza una mejor evolución clínica y, sobre todo, una mayor calidad de vida a futuro”.

Durante la internación lo que más extrañaron fue el colegio y a sus compañeras, aunque estudiar no tanto. Si tiene que elegir, Daiana prefiere las matemáticas. “A mí me gusta leer Manhwas -animé asiático- en el celular”, dice Mayra “y jugar a los jueguitos”, agrega. “Niña rata”, la carga la otra y las dos se ríen cómplices.

El servicio de Trasplante Renal del Hospital Garrahan alcanzó en 2025 el récord anual de 55 intervenciones, 14 de las cuales fueron simultáneas y esta fue la primera vez que se produce en hermanas gemelas y con un órgano proveniente del mismo donante.