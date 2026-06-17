El petróleo bajó de los 80 dólares mientras los mercados esperan detalles del pacto EEUU/Irán

Las acciones mundiales mostraban resultados mixtos y el petróleo se cotizaba por debajo de 80 dólares el barril (unos 75,18 euros) el miércoles, mientras los inversionistas esperaban detalles sobre el acuerdo provisional entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra.

Los futuros estadounidenses también operaban de manera mixta antes de una decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

En las primeras operaciones europeas, el FTSE 100 de Gran Bretaña cayó un 0,2% hasta los 10.471,84, tras datos oficiales que mostraron que la inflación en el Reino Unido se mantuvo estable en mayo en 2,8%, incluso cuando aumentaron los precios del combustible. El DAX de Alemania descendió un 0,3% a 24.829,58, mientras que el CAC 40 de Francia subió un 0,2% a 8.465,32.

Las acciones asiáticas cerraron mayoritariamente al alza, con los mercados de Japón y Corea del Sur alcanzando nuevos récords. El Nikkei 225 de Tokio subió un 0,7% hasta 69.902,25, tras alcanzar un máximo intradiario de 70.125,75 después de conocerse que las exportaciones japonesas aumentaron un 17% en mayo respecto al año anterior, impulsadas en parte por una fuerte demanda de productos de alta tecnología.

El Kospi de Corea del Sur ganó un 1,6% hasta 8.864,24, cerrando también en un nuevo máximo histórico, con las grandes tecnológicas al alza a pesar de la venta de acciones relacionadas con inteligencia artificial en Wall Street. Samsung Electronics, la empresa más valiosa del país, subió un 1%. El fabricante de chips SK Hynix se disparó un 5,8%.

El Hang Seng de Hong Kong perdió un 0,7% hasta 24.312,16, mientras que el índice compuesto de Shanghái subió un 0,4% hasta 4.108,08.

El S&P/ASX 200 de Australia ascendió un 0,5% hasta 8.966,30.

El Taiex de Taiwán sumó un 0,2% y el Sensex de India subió un 0,3%.

Los precios del petróleo se estabilizaron tras caer bruscamente antes debido al optimismo sobre un posible fin de la guerra y la reapertura del Estrecho de Ormuz, crucial para el transporte mundial de petróleo y gas. Sin embargo, persisten los desafíos, incluido si el acuerdo contempla la retirada de Israel del Líbano.

El crudo Brent, referencia internacional, avanzó un 0,1% hasta 79,05 dólares el barril (unos 71,51 euros) la mañana del miércoles, tras caer más de un 5% el martes. Se mantenía por encima de su nivel de aproximadamente 70 dólares por barril (unos 63,39 euros) a finales de febrero, antes de que comenzara la guerra.

El crudo estadounidense de referencia se mantuvo prácticamente sin cambios en 76,02 dólares el barril (unos 68,78 euros).

“Normalizar los flujos (de petróleo) tomará tiempo”, escribieron los economistas de HSBC en una nota esta semana. “Los obstáculos incluyen el desminado, la reinstauración de seguros, vaciar los excedentes de petróleo almacenados en el Golfo, reposicionamiento de barcos y la reactivación de campos de producción inactivos”.

Más tarde en el día, la Reserva Federal concluirá una reunión de política de dos días, la primera bajo la presidencia de su nuevo titular, Kevin Warsh. Se prevé ampliamente que mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia, a pesar de la presión del presidente estadounidense Donald Trump para que baje las tasas.

La preocupación por precios más altos debido a la guerra con Irán podría llevar a la Fed a no tomar medidas, ya que tasas más bajas podrían impulsar una inflación mayor.

“Con un débil crecimiento salarial y del alquiler, las fuerzas subyacentes apuntan a una caída pronunciada de la inflación una vez que se disipe el shock de precios de la energía. No esperamos que la Fed suba tasas en 2026”, escribió Preston Caldwell, economista jefe para EE. UU. de Morningstar, en un comentario. “Esperamos que la Fed reanude los recortes en 2027”.

En la mañana del miércoles, el dólar estadounidense cayó a 160,15 yenes japoneses desde 160,42 yenes. El euro se cotizaba a 1,1601 dólares, por debajo de 1,1608 dólares.

El martes, el índice S&P 500, referencia de Wall Street, cayó un 0,6% y el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,6%, marcando otro máximo histórico.

El Nasdaq compuesto, de fuerte componente tecnológico, descendió un 1,2% hasta 26.376,34 tras bajadas en algunas grandes tecnológicas ante renovadas preocupaciones sobre una burbuja de inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia cayeron un 2,4%. El fabricante de chips Broadcom retrocedió un 4,4% y Micron Technology perdió un 6,2%.

SpaceX, la empresa de cohetes de Elon Musk, subió un 4,8%, acumulando tres días consecutivos de ganancias desde su debut en Wall Street.

Yum Brands ganó un 1,9% tras anunciar la venta de Pizza Hut por 2.700 millones de dólares (unos 2.443 millones de euros), con la mayoría de los restaurantes adquiridos por la firma estadounidense de capital privado LongRange Capital.

Infobae