El consumo privado cayó 2,2% en mayo y acumula seis meses en negativo

El consumo privado registró en mayo su sexto mes de caída interanual consecutiva marcando una merma del 2,2%, además, en comparación con abril de este año también cayó 0,3%, según lo indicaron en el relevamiento que realizaron desde la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

En su estudio del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), detectaron que en lo que va del 2026 se acumuló una contracción del 1,8% respecto del mismo período de 2025. Además, en la medición desestacionalizada, mayo volvió a mostrar una leve baja, confirmando una “dinámica de escaso crecimiento”, según detallaron. A continuación, agregaron que “salvo las mejoras observadas en febrero y marzo, el resto de los meses se mantuvo prácticamente estancado”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Negocios de la UP, Gabriel Foglia, señaló que “Los datos de mayo muestran que el consumo continúa atravesando una etapa de debilidad. Más allá de algunos sectores que mantienen cierto dinamismo, el comportamiento general sigue siendo de bajo crecimiento y sin señales claras de recuperación sostenida”.

Volviendo con el informe, desde la UP señalaron que la recaudación real del IVA volvió a registrar una caída del 3,0% interanual en mayo, acumulando así una baja de 2,3% en los primeros cinco meses del año.

Con respecto a los indicadores vinculados al financiamiento del consumo, también mostraron una desaceleración. Las compras con tarjeta de crédito registraron por primera vez una caída en términos reales, con una baja de 3,5% interanual, mientras que los préstamos personales también mostraron una pérdida de dinamismo respecto de los meses previos.

Los indicadores registraron caídas en casi todos los rubros

En el desglose de cada uno de los segmentos, se registró una variación dispar. Entre los bienes durables, el patentamiento de motos continuó creciendo alcanzando un 26% interanual, mientras que en el rubro automotor hubo una caída del 26,2%, acumulando su cuarta baja en lo que va del año. Una dinámica similar mostró el cemento en bolsa, asociada a pequeñas obras y refacciones, que cayó 8,3% interanual en mayo y acumula una contracción del 8,9% en 2026.

Entre los artículos de consumo masivo, la carne vacuna registró una caída de 13% interanual y acumuló diez meses consecutivos de retroceso, convirtiéndose en uno de los indicadores más afectados dentro de la canasta de consumo. La carne aviar por su parte mermó un 2,5% y las ventas de combustible retrocedieron 1%. La excepción es la carne porcina, que creció 6,2% interanual y acumula una expansión del 11% en el primer cuatrimestre del año.

Con respecto a turismo y recreación, se detectó que los restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída de 2,9% interanual en abril. Los espectadores de cine y el consumo en patios de comida de centros comerciales mostraron también caídas cercanas al 20% en marzo, reflejando una menor dinámica en los gastos vinculados al entretenimiento y el esparcimiento.

Los bienes semidurables mostraron un desempeño débil. En marzo, las ventas de ropa y calzados en shoppings cayeron 16,3% interanual, mientras que las prendas y calzados en supermercados retrocedieron 14,5%. Las jugueterías también alcanzaron una baja del 16,6%. La única señal positiva la dio el segmento de ropa y accesorios deportivos que mostró una suba de 4% interanual.

Por último, el decano Foglia opinó en el informe que “lo más relevante de los últimos meses es que el consumo dejó de mostrar una tendencia de recuperación y pasó a una fase de estancamiento. La mayoría de los indicadores todavía se ubica por debajo de los niveles del año pasado y las mejoras observadas son puntuales y concentradas en pocos sectores”.

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