La Central Obrera Boliviana exigió una respuesta urgente para desactivar la crisis social

La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país, emplazó este martes al Gobierno a atender de forma inmediata una propuesta de pacificación para poner fin a la crisis social que mantiene bloqueadas varias rutas del país desde hace más de seis semanas y advirtió que las movilizaciones continuarán si sus demandas no son atendidas.

"Se ha decidido, en consulta de todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país, que tiene que ser atendida de manera inmediata", señaló en rueda de prensa el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

El dirigente no detalló el contenido de la propuesta ni precisó si contempla la instalación de una mesa de diálogo con el Ejecutivo, aunque señaló que la organización está dispuesta a profundizar las medidas de presión en caso de no obtener una respuesta favorable.

El emplazamiento se produce en un contexto de creciente tensión política y social, marcado por bloqueos de carreteras y divisiones entre los distintos sectores movilizados respecto a la conveniencia de negociar con el Gobierno.

En tanto, grupos afines al expresidente Evo Morales insisten en continuar con los bloqueos y algunas centrales obreras regionales comenzaron a plantear la necesidad de abrir canales de diálogo ante el impacto económico de las protestas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Argollo rechazó además las acusaciones que vinculan a la COB con intereses políticos y aseguró que la movilización tiene un carácter propio: "No ha existido ninguna intención de favorecer a ningún viejo político en el país", sostuvo el dirigente, quien consideró que la protesta ha sido interpretada erróneamente por parte de la opinión pública.

De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta el martes permanecían activos 52 puntos de bloqueo en distintas zonas del país, principalmente en Cochabamba, considerada un corredor estratégico para el transporte de mercancías entre el occidente y el oriente boliviano.