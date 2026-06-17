Santiago del Estero: murió un adolescente tras descompensarse durante un partido

Un adolescente de 14 años murió después de descompensarse mientras jugaba un partido de fútbol en un potrero de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. El chico era jugador de las divisiones formativas del Club Atlético Sarmiento y había sufrido un pelotazo en el abdomen instantes antes de desplomarse.

La víctima fue identificada como Benjamín Valentín Donofrio y vivía en el barrio El Polear. Este martes por la tarde se encontraba disputando un encuentro con amigos en una cancha ubicada sobre la calle 1 del barrio Ampliación 1° de Mayo.

Según trascendió, alrededor de las 18 y en medio del partido, el joven recibió un fuerte pelotazo en el abdomen. El golpe le provocó un intenso dolor que hizo que cayera al suelo.

Aunque logró reincorporarse casi de inmediato, apenas dio unos pocos pasos, volvió a desplomarse frente a la desesperación de quienes compartían el encuentro.

De acuerdo con la información difundida, comenzó a sufrir convulsiones y los presentes solicitaron asistencia médica de urgencia.

El adolescente fue rápidamente trasladado a un centro de salud, pero durante el recorrido sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Al ingresar al servicio de emergencias, el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no logró revertir el cuadro y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tras la tragedia intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 12 y tomó participación la fiscal de la Unidad Fiscal de Banda y Robles, Ximena Jerez, quien dispuso que se examinara el cuerpo.

La profesional recomendó la realización de una pericia forense para establecer con precisión las causas de la muerte, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial. Además, la fiscal ordenó que se tomaran declaraciones testimoniales en el lugar donde ocurrió todo.

La noticia generó un profundo pesar en el Club Atlético Sarmiento de La Banda, institución en la que Benjamín Valentín Donofrio integraba las divisiones formativas.

“Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria. QEPD Valentín”, expresaron desde la entidad a través de sus redes sociales.

Con información de TN