La obra del Centro Cívico Grand Bourg ya cuesta un 34% más que al inicio

La obra de refacciones y reparaciones en el Centro Cívico Grand Bourg volvió a registrar una actualización presupuestaria y ya acumula un incremento del 34,1% respecto del monto con el que fue adjudicada originalmente, según establece la Resolución Nº 345 de la Secretaría de Obras Públicas publicada en el Boletín Oficial.

La medida aprueba el proceso de Redeterminación de Precios Nº 5 para la obra denominada “Obras y Reparaciones – Centro Cívico Grand Bourg – Salta – Capital”, que se encuentra a cargo de la empresa INTECO S.R.L.

El proyecto había sido adjudicado mediante Resolución S.O.P. Nº 432/24 con un presupuesto inicial de $80.900.808,45, IVA incluido, calculado a valores de marzo de 2024. Posteriormente, mediante la Redeterminación de Precios Nº 4 aprobada este año, el contrato había sido actualizado a $101.428.130,64.

Con la nueva resolución, el Gobierno provincial autorizó una nueva adecuación de valores que incorpora una actualización de $7.062.958,95 y fija el monto total del contrato en $108.491.089,59, IVA incluido, a valores correspondientes a agosto de 2025.

De acuerdo con el expediente, el procedimiento se encuadra dentro del régimen provincial de redeterminación de precios, que permite renegociar contratos cuando la variación de costos supera el 5% respecto del valor vigente sobre el saldo pendiente de ejecución.

La documentación técnica incorporada al expediente determinó una variación equivalente al 15,23% respecto del valor contractual considerado para esta actualización, mientras que la empresa contratista aceptó expresamente las condiciones previstas por la normativa y renunció a futuros reclamos por mayores costos vinculados al proceso de renegociación.