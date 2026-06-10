El oficialismo trata de agilizar en el Congreso el tratamiento de temas que pueden mover el estancado aparato productivo argentino por eso es el espacio donde encuentran cobijo las demandas de los sectores con mayores dificultades. En todos los casos se advierte el riesgo de ampliar el cierre de empresas, con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo.

Precisamente, dos ramas importantes de la actividad económica transitaron este martes las comisiones parlamentarias, dando razón al último informe del INDEC que reportó que la actividad industrial casi un 3% interanual en abril, interrumpiendo la mejora registrada en marzo. La construcción, en tanto, sufrió una baja interanual del 2,8% y un retroceso mensual del 4%.

Estos guarismos se manifestaron en la exposiciones de representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa en una reunión informativa de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, en cuyo transcurso se insistió en que se avance con una declaración de emergencia para las PyMEs. Por su parte, funcionarios provinciales cuestionaron a la administración libertaria por la paralización total de la obra pública en el país. Lo hicieron ante los diputados que integran la

Comisión de Obras Públicas, con quienes analizaron el impacto negativo que esa decisión política genera en materia de seguridad vial, conectividad, desarrollo económico y productivo, creación de empleo e integración territorial.

Desde la UIA se reconoció que el promedio de la economía ha tenido una leve recuperación, que se explica por todo lo que es minería, petróleo y gas, el agro y todos los servicios de intermediación financiera. Pero también se indicó que los sectores que se encuentran por debajo de esa recuperación son comercio, construcción y la industria manufacturera, que son los sectores que mayor empleo generan.

Otros datos que describen la situación económica y las dificultades para salir de una crisis con fuerte impacto social, son los que ponderan la incidencia de los sectores en acelerado retroceso. La industria representa el 19% del valor agregado bruto y es el mismo porcentual en el total del empleo asalariado registrado; además, paga salarios que se encuentran 20% por encima del resto de los salarios de la actividad económica y aporta el 27% de la recaudación nacional que se distribuye entre las provincias. Y aunque son valores significativos, en todos los casos están diez puntos abajo de los que se registraban al inicio de esta década.

Respecto de la construcción, la UOCRA, acompañó el reclamo de los gobiernos provinciales, ratificando que las obras públicas grandes están a paso muy lento por incumplimientos del gobierno nacional y en materia de mano de obra, se ingresó en una meseta mantenida por obras privadas, que en ningún caso y en ningún país del mundo puede alcanzar el 15% de la inversión pública.

No hubo voces salteñas en estas exposiciones porque, sin dudas, todas describen la realidad provincial. La única excepción fue la del diputado libertario Julio Moreno , quien dijo que el gobierno de Javier Milei tiene la sensibilidad suficiente para escuchar pero se debe entender que hay un proyecto macro para sacar el país adelante y necesita el apoyo nacional.

Esas son las cartas que se están tallando y que se jugarán en 2027, cuando el pueblo vuelva a ser convocado para decidir su propio destino.

Salta, 10 de junio de 2026