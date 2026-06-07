Miles de fanáticos se reúnen en Avellaneda para el último adiós al Indio Solari

Una multitud de fanáticos comenzó a concentrarse en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, para participar de las ceremonias de despedida del legendario cantante y compositor Carlos Alberto "Indio" Solari.
Sociedad07/06/2026

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Una incesante marea de miles de fanáticos sigue llegando en estos momentos al Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador. 

El velorio comenzará a las 11 de la mañana en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo. A poco más de tres horas de que abran las puertas del microestadio, la concurrencia de seguidores en la localidad del sur del conurbano es masiva para rendirle tributo al legendario cantante y compositor. 

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Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal. Sin embargo, se prevé la llegada de más concurrentes durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario e incluso se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes. 

A sus 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, luego de que fuera encontrado sin vida en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, habiendo revelado los resultados de la autopsia que la causa de muerte fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV).

Con información de Noticias Argentinas

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