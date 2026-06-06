Leyenda del tenis: Horacio Zeballos y Marcel Granollers se coronaron bicampeones de Roland Garros

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros tras derrotar en la final al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2, coronando una actuación perfecta en la que no cedieron un solo set a lo largo de todo el certamen.

La cancha Philippe-Chatrier volvió a ser el escenario de la gloria para la dupla hispano-argentina. Allí habían conquistado en 2025 su primer Grand Slam, luego de las finales perdidas en Wimbledon 2021 y 2023 y en el US Open 2019. Con la consagración de este sábado, el marplatense y el barcelonés sumaron su tercer major juntos, tras las coronas obtenidas en París el año pasado y en el US Open 2025.

Bajo una persistente llovizna que cayó sobre París, la final se disputó con el techo retráctil cerrado, una condición que volvió aún más lenta la superficie de polvo de ladrillo. En el comienzo del encuentro, Zeballos y Granollers tomaron el control de juego y consiguieron quebrar en dos oportunidades el servicio de Heliovaara. Si bien cedieron su saque una vez, mantuvieron la iniciativa durante gran parte del set y se quedaron con el parcial por 6-4.

En el segundo set, el bonaerense y el barcelonés mantuvieron el dominio del encuentro y, en un abrir y cerrar de ojos, se colocaron 5-1 arriba. La ventaja resultó decisiva y la administraron con autoridad hasta el cierre para sellar el triunfo por 6-2 y volver a llevar las banderas de Argentina y España a lo más alto de la Philippe-Chatrier.

El camino hacia la final incluyó victorias sobre el húngaro Márton Fucsovics y el estadounidense Marcos Giron en el debut; los neerlandeses Bart Stevens y el estadounidense Vasil Kirkov en la segunda ronda; los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler en octavos de final; el monegasco Hugo Nys y el francés Édouard Roger-Vasselin en cuartos; y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en semifinales.

Con una actuación sólida de principio a fin, Zeballos y Granollers ratificaron por qué forman una de las parejas más exitosas del circuito y sumaron un nuevo capítulo dorado a una sociedad que ya dejó una huella imborrable en el tenis mundial.

Luego de dejar atrás su etapa como singlista -modalidad en la que obtuvo el único título ATP de su carrera en Santiago 2013 tras derrotar en la final al español Rafael Nadal-, Zeballos encontró en el dobles un nuevo camino para potenciar su carrera. Esa transformación lo llevó a conformar junto al español Granollers una de las parejas más exitosas y regulares del circuito. La alianza nació en 2019 y, con el correr de las temporadas, se consolidó entre las más fuertes del tour gracias a su consistencia, experiencia y capacidad para rendir en los escenarios más exigentes.

Los resultados respaldan ese recorrido. La dupla acumula 16 títulos ATP, entre ellos las coronas de Roland Garros (2025 y 2026) y el US Open (2025), además de ocho trofeos de categoría Masters 1000: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023). A ese palmarés se suman las conquistas en los ATP 500 de Río de Janeiro (2020), Halle (2022) y Basilea (2025), junto con los ATP 250 de Buenos Aires (2020) y Bucarest (2025).

El marplatense, conocido en el ambiente como Zebolla, también construyó una destacada trayectoria a nivel individual. Con 28 títulos en dobles, figura entre los máximos referentes argentinos de la especialidad y es uno de los jugadores más importantes que ha dado el país en esta modalidad.

Uno de los momentos más trascendentes de su carrera llegó en mayo de 2024, cuando la consagración en el Masters 1000 de Madrid le permitió alcanzar por primera vez la cima del ranking mundial de dobles. Aquella marca tuvo un valor histórico para el tenis argentino, ya que se convirtió en el primer representante nacional en llegar al número uno del escalafón en esta especialidad.

La temporada 2026 sumó un nuevo hito a la trayectoria de Zeballos. El 26 de mayo, tras avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Miami junto a Granollers, recuperó el número 1 del ranking ATP de dobles. En esta oportunidad lo hizo en soledad, a diferencia de 2024, cuando compartió la cima con su compañero español, y alcanzó por segunda vez en su carrera el puesto más alto.

Con información de Infobae