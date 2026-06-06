Gimnasia y Tiro venció 1 a 0 a Midland en el estadio David Michel Torino y sumó tres puntos importantes por la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El único tanto del encuentro fue convertido por Lautaro Gordillo, de penal, a los 35 minutos del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Juan Manuel Azconzábal fue protagonista desde el inicio y generó las situaciones más claras del partido. En la primera etapa estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Gordillo que fue bloqueado por la defensa visitante y con un disparo de Nicolás Rinaldi que fue despejado sobre la línea.

Gimnasia y Tiro volvió al triunfo y se ilusiona con acercarse a la zona de clasificación- Fotos: Alfredo Burgos

La presión ofensiva del equipo salteño continuó durante gran parte del encuentro. El arquero Mauro Leguiza se transformó en una de las figuras de Midland al responder con solvencia ante los intentos de Rinaldi, Tiago Banega y el propio Gordillo.

En el complemento, Gimnasia mantuvo la iniciativa y volvió a generar peligro. Gordillo tuvo una clara oportunidad en un mano a mano que no pudo aprovechar, mientras que Rinaldi volvió a exigir al arquero visitante con un remate desde afuera del área.

La jugada decisiva llegó a los 35 minutos. Tras un disparo de Jonás Aguirre, el defensor Fernando González bloqueó la pelota con la mano dentro del área. El árbitro Adrián Franklin sancionó penal y mostró la segunda tarjeta amarilla al jugador de Midland.

Lautaro Gordillo se hizo cargo de la ejecución y definió con precisión para establecer el 1 a 0. El delantero volvió al gol luego de ocho partidos y le dio al Albo una ventaja que resultó definitiva.

En los minutos finales, Gimnasia administró el resultado y estuvo cerca de ampliar la diferencia, aunque el marcador ya no se modificó.

Con esta victoria, el conjunto salteño alcanzó los 20 puntos, tomó distancia de los puestos de descenso y quedó a pocos puntos de la zona de clasificación en la Zona B. En la próxima fecha visitará a Quilmes en busca de extender su buen momento.