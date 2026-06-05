Las tres claves para entender la desregulación de la IA que propone Milei

El presidente Javier Milei defendió en una columna publicada en el Financial Times la idea de convertir a la Argentina en un territorio atractivo para el desarrollo de inteligencia artificial, con baja regulación estatal y facilidades para empresas tecnológicas.

En su columna en N&N, por Aries, el especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga explicó que la propuesta debe leerse en tres claves: desregulación, incentivos para empresas y disputa por recursos estratégicos.

Primera clave: atraer inversiones con menos controles

Según Sagárnaga, el Gobierno nacional busca presentar al país como un espacio abierto para compañías tecnológicas, evitando lo que Milei define como una regulación “prematura”.

“Argentina se propone ante las potencias del planeta como una tierra que va a propiciar la desregulación”, señaló el especialista.

El objetivo oficial es facilitar la llegada de inversiones vinculadas a inteligencia artificial, centros de datos y nuevas tecnologías. Para Sagárnaga, el punto central es discutir bajo qué condiciones llegarían esas empresas.

Segunda clave: beneficios fiscales y nuevas reglas jurídicas

El especialista también marcó que la propuesta oficial incluye un entorno fiscal competitivo y nuevas figuras legales para el desarrollo de empresas tecnológicas.

En ese marco, vinculó el debate con instrumentos como el RIGI y eventuales regímenes especiales para compañías de investigación, tecnología e inteligencia artificial.

La discusión, advirtió, no se limita al crecimiento económico, sino al tipo de relación que la Argentina construirá con grandes empresas globales.

Tercera clave: energía, recursos naturales y soberanía

Sagárnaga puso el foco en el impacto material de la inteligencia artificial. Los centros de datos requieren grandes cantidades de energía, agua e infraestructura, por lo que las empresas buscan territorios con disponibilidad de recursos y menores restricciones.

“Las empresas están empezando a mirar al sur global como territorios funcionales y proveedores de recursos naturales”, afirmó.

Para el especialista, el riesgo es que la promesa de innovación termine profundizando una relación desigual.

“Hay que empezar a dudar de los discursos que ponen a la innovación y la competitividad como horizonte, porque en el fondo estamos hablando de extractivismo y subordinación de pueblos”, sostuvo.

El debate pendiente

Sagárnaga planteó que la soberanía tecnológica no debe medirse solo por la competitividad global, sino por la capacidad del país de decidir qué tecnología necesita y bajo qué reglas.

“La soberanía tiene que entenderse como la capacidad de los pueblos para autodeterminar qué tecnologías necesitan”, remarcó.

La discusión queda abierta: cómo aprovechar el desarrollo de la inteligencia artificial sin resignar control sobre los recursos, los datos y las decisiones estratégicas del país.