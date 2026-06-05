Jubilados cobrarán aguinaldo y bono, pero siguen lejos de cubrir la canasta básica

La abogada previsional Julia Toyos aseguró que la situación económica de los jubilados continúa siendo crítica y sostuvo que los ingresos actuales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

En su columna habitual en Pelo y Barba, la especialista afirmó que los haberes mínimos están lejos de alcanzar el costo real de vida.

"Hoy con 400 mil pesos los jubilados no viven, no hay forma", sostuvo.

Jubilados que vuelven a trabajar

Toyos alertó además sobre un fenómeno cada vez más frecuente: personas jubiladas que regresan al mercado laboral, muchas veces en condiciones informales, para complementar sus ingresos.

"Hay jubilados que vuelven a trabajar porque no les alcanza la plata para vivir", señaló.

Según explicó, la insuficiencia de los haberes obliga a muchas familias a sostener económicamente a padres y abuelos, generando una dependencia creciente de otros integrantes del hogar.

Cuánto cobrará la mínima en junio

La especialista recordó que quienes perciben la jubilación mínima cobrarán este mes aproximadamente $674.975, suma que incluye el haber, el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000.

Sin embargo, consideró que incluso con esos ingresos extraordinarios la situación continúa siendo compleja frente al aumento del costo de vida.

"La canasta para un jubilado está muy por encima de lo que hoy cobra la mínima", concluyó.