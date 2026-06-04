Los puesteros de San Martín y Córdoba buscan instalar un nuevo patio gastronómico

En Día de Miércoles, el secretario de Espacios Públicos y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Salta, Esteban Carral Cook, se refirió a los puestos de comida rápida y kioscos ubicados en la esquina de avenida San Martín y Córdoba serán reubicados en el marco del programa municipal "Impulso Plaza".

El funcionario explicó que, tras la aprobación de una ordenanza por parte del Concejo Deliberante, se abrió la posibilidad de que emprendedores y comerciantes puedan ocupar determinados espacios verdes de la ciudad siempre que cumplan con una serie de requisitos establecidos por la normativa.

En ese contexto, los actuales ocupantes de la esquina de San Martín y Córdoba presentaron un proyecto para regularizar su situación y desarrollar un patio de comidas que permita refuncionalizar el espacio que actualmente utilizan.

"Estas cuatro personas se presentaron dentro del proyecto, legitimaron su presencia y su intención, y se hizo un proyecto muy interesante que es la construcción de un patio de comida", señaló Carral Cook.

El funcionario indicó que una de las principales discusiones gira en torno al lugar donde serán instalados los nuevos módulos. Inicialmente, la propuesta contemplaba ubicarlos en otro sector del parque San Martín, aunque actualmente se analizan alternativas junto a organismos provinciales debido a que se trata de un área protegida.

"Tengo una reunión con la gente de la COPAUPS porque es un área protegida. Estamos trabajando cuál es la reubicación más adecuada de ellos", explicó.

Carral Cook detalló que el nuevo esquema exigirá a los comerciantes cumplir con una serie de condiciones que no existen actualmente. Entre ellas, contar con baños públicos, medidores propios de luz, factibilidad de agua, cámaras de seguridad conectadas con la Municipalidad y el mantenimiento integral del espacio que ocupen.

"Se les pidió que tengan baños públicos abiertos, cámaras de seguridad compartidas con la Municipalidad y que se hagan cargo del mantenimiento de toda la plaza", precisó.

El funcionario destacó que el programa Impulso Plaza ya tiene otros proyectos en marcha en distintos sectores de la ciudad. Entre ellos mencionó iniciativas en la Plaza de Deportes, en la segunda rotonda de Tres Cerritos, en Plaza Gurruchaga de la zona sur y en Plaza Evita, donde también se avanzó en la reorganización de puestos comerciales similares.

Según explicó, la finalidad del programa es ordenar el uso de los espacios públicos, promover emprendimientos gastronómicos y garantizar mejores condiciones de seguridad, higiene y mantenimiento para vecinos y visitantes.