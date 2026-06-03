Desde hoy aumentó la Garrafa Federal en Salta: cuánto cuesta la de 10 kilos

La garrafa de 10 kilos distribuida a través del programa Garrafa Federal y Segura pasó a costar $24.000 desde este miércoles en Salta.

La actualización fue confirmada a Aries por César Segura, director de Programas de Participación Ciudadana, quien explicó que el nuevo valor fue acordado con las empresas distribuidoras ante el incremento de los costos operativos.

Según detalló, la suba responde principalmente al aumento de los gastos vinculados al combustible, el transporte y la logística necesaria para abastecer los distintos puntos de distribución en la provincia.

Impacto en los usuarios

El aumento impacta en miles de hogares salteños que dependen del gas envasado para cocinar y calefaccionarse, especialmente en barrios y localidades donde no existe acceso a la red de gas natural.

El programa seguirá con los operativos

Pese a la actualización del precio, desde Participación Ciudadana confirmaron que continuarán los operativos de distribución previstos en Salta Capital y el interior provincial.

Segura remarcó que el nuevo valor surge de un acuerdo alcanzado con las empresas proveedoras para garantizar la continuidad del servicio frente al incremento de los costos de funcionamiento.