Desde hoy aumentó la Garrafa Federal en Salta: cuánto cuesta la de 10 kilos
Salta03/06/2026Ivana Chañi
La Garrafa Federal aumentó desde este miércoles en Salta y la de 10 kilos pasó a costar $24.000. Desde Participación Ciudadana explicaron que la actualización responde a mayores costos de combustible y logística.
Te puede interesar
La marcha del 3J en Salta reunió a organizaciones feministas, colectivos sociales y familiares de víctimas que se movilizaron desde Plaza 9 de Julio hacia la Legislatura provincial. Durante la movilización se reiteraron consignas contra la violencia de género y en reclamo de justicia y políticas públicas.
Tras una denuncia vecinal, personal de la Patrulla Ambiental y de la División de la Policía Rural Ambiental desplegaron un operativo especial en una vivienda de la calle Laprida al 400.
Según el informe "Violencia de Género en la UNSa: Diagnóstico y desafíos", entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se relevaron 35 casos en la universidad.
Primer convenio de plusvalía urbana: construirán un distribuidor vial sobre la Ruta 51Salta03/06/2026
Se trata de la primera obra pública financiada con fondos privados en Salta. Consiste en la construcción de un distribuidor vial en la zona sur que permitirá optimizar la conectividad.
Equipos municipales verificaron que las estructuras habilitadas cumplan con las condiciones establecidas por la normativa. El objetivo es garantizar la seguridad de peatones y clientes.
Inició la Comisión que reglamentará la ley que establece test toxicológicos en la función públicaSalta03/06/2026
Los profesionales designados por el Ejecutivo y ambas Cámaras legislativas, además de asesores externos, se reunieron con el Jefe de Gabinete y el Ministro de Salud.
Lo más visto
Crisis en la custodia de Milei: Renuncias masivas y multiempleo por salarios bajosPolítica31/05/2026
Efectivos de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas que custodian la Casa Rosada denuncian salarios de subsistencia, fatiga extrema y una ola inédita de renuncias.
Qué es el 3J y cuál será el recorrido de la marcha en Salta
Ivana ChañiSalta03/06/2026
Este 3 de junio, organizaciones feministas y de la diversidad volverán a movilizarse en Salta para reclamar contra las violencias por motivos de género. La marcha partirá desde Plaza 9 de Julio y finalizará frente a la Legislatura.
El conflicto por el transporte reabre el debate por el horario corrido en Salta
Ivana ChañiSalta03/06/2026
La crisis del transporte volvió a poner sobre la mesa una propuesta que el sector comercial impulsa desde hace años: avanzar hacia el horario corrido para reducir la congestión urbana y mejorar las condiciones laborales.
Mundial vs. Güemes: “De ninguna forma habrá pantallas” en la guardia bajo las estrellas
Agustina TolabaSalta03/06/2026
El presidente de la Agrupación Tradicional de Gauchos de Güemes afirmó que “esto ya se habló con el Estado. No podemos estar viendo un partido cuando estamos conmemorando la muerte de un personaje trascendente para la historia de los argentinos”.
Marcha atrás con la restricción nocturna de SAETA: el Gobierno pagará la deuda en cuotas
Agustina TolabaSalta03/06/2026
Tras negociaciones con los empresarios del transporte, se alcanzó un acuerdo que permitirá mantener los servicios nocturnos. El Ejecutivo propuso cancelar los montos adeudados mediante un plan de pagos.