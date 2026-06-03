EDESA realizará cortes de energía este miércoles: qué sectores estarán sin servicio

La empresa EDESA realizará este miércoles 3 de junio cortes programados de energía en distintos puntos de Salta, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Zonas afectadas

De 8 a 12 horas, el servicio estará interrumpido en San Lorenzo, en barrio Centro, Mariano Moreno, zona rural y usuarios ubicados entre calles Ricardo Rojas, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Pasaje Eber, Camino a La Cruz y zonas cercanas.

En el mismo horario, también habrá un corte en Capital, que afectará al sector de Control Vialidad Las Lajitas, Puerta Blanca, pueblo Piquete Cavado, Los Guayacanes, Cereales COFCO, Los Tiburones, Cerealera Bunge y sectores aledaños.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el horario informado.