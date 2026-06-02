Así vestirá la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

La principal novedad pasa por la utilización de dos uniformes diferentes durante la primera fase. La Albiceleste mantendrá su tradicional camiseta celeste y blanca en los dos primeros encuentros, mientras que para el cierre de la zona estrenará una camiseta alternativa negra que marcará un hecho inédito en la historia mundialista del seleccionado.

El debut será el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Para ese encuentro, Lionel Messi y compañía vestirán la clásica camiseta albiceleste acompañada por pantalón azul y medias del mismo color. En el arco, Emiliano Martínez lucirá un uniforme completamente naranja.

En la segunda presentación, programada para el 22 de junio frente a Austria, Argentina repetirá la camiseta titular con pantalón azul oscuro y medias azules. En este caso, el arquero campeón del mundo utilizará una indumentaria verde claro, según la planilla oficial difundida por FIFA.

La gran sorpresa llegará en el cierre de la fase de grupos, el 27 de junio ante Jordania. La Scaloneta saltará al campo de juego con una camiseta negra con detalles celestes y azules, acompañada por pantalón negro y medias negras. Será la primera vez que Argentina utilice este diseño alternativo en una Copa del Mundo.

La nueva casaca, desarrollada especialmente para el Mundial, incorpora detalles inspirados en el fileteado porteño y mantiene las tres estrellas sobre el escudo de la AFA, en homenaje a los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022.

Mientras el plantel ya trabaja en Kansas bajo las órdenes de Lionel Scaloni, también comienzan a conocerse los detalles estéticos que acompañarán a la defensa del título. Con la histórica albiceleste y una innovadora camiseta negra, Argentina ya tiene definida su imagen para el arranque del Mundial 2026.