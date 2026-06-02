“Estoy segura de que se pueda solucionar”: la Secretaria de Gobierno sobre la suspensión de SAETA

Oriana Névora - Secretaria de Gobierno de Salta (Canal 11 de Salta)

La secretaria de Gobierno de la Provincia, Oriana Névora, se refirió a la suspensión de la frecuencia nocturna de SAETA y reconoció que se trata de una medida que afecta a distintos sectores de la comunidad, especialmente a quienes dependen del transporte público para estudiar o trabajar.

Consultada en Canal 11 de Salta, la funcionaria sostuvo que el tema se encuentra bajo análisis dentro del Gobierno provincial y mencionó el trabajo del ministro del área junto al presidente de SAETA, Claudio Mohr.

“Es una medida que afecta absolutamente a todos. He sido estudiante hasta hace muy poco, me imagino que es algo que se está trabajando”, expresó.

Névora vinculó la situación al contexto económico nacional y remarcó que la Provincia sostiene una parte importante del sistema de subsidios para evitar que usuarios, estudiantes y jubilados pierdan beneficios en el transporte público.

“Tenemos una provincia que viene bancando básicamente el subsidio de los colectivos para que la gente, los estudiantes y los jubilados no pierdan esos beneficios”, señaló.

Ante la consulta por la continuidad de los subsidios al transporte en Buenos Aires, mientras en Salta el esquema se redujo, la secretaria apuntó a una mirada centralista de los gobiernos nacionales.

“Siempre hay una mirada centralista de los gobiernos nacionales, que es lo que tenemos que lograr que se termine en algún momento”, afirmó.

Si bien se mostró optimista respecto de una salida al conflicto, la funcionaria no precisó plazos ni detalló qué alternativas se evalúan para restablecer el servicio nocturno.

“Estoy muy segura de que se pueda solucionar”, finalizó.