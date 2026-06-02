Aguinaldo de junio: hasta cuándo tienen tiempo las empresas para pagarlo

Con la llegada de junio, miles de trabajadores comienzan a consultar sobre el cobro del aguinaldo, uno de los ingresos más esperados del año. Por Aries, el abogado laboralista César Rodríguez Galíndez aclaró cómo se calcula el beneficio, cuáles son los plazos legales para su pago y qué ocurre en caso de incumplimiento.

El especialista recordó que el aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale a un salario adicional por año, dividido en dos cuotas: una que se paga en junio y otra en diciembre.

"El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor sueldo percibido por el trabajador durante cada semestre", explicó Rodríguez Galíndez.

Esto significa que si durante los primeros seis meses del año el empleado recibió aumentos salariales, el cálculo deberá realizarse sobre la remuneración más alta percibida entre enero y junio.

Según establece la legislación laboral vigente, la primera cuota del aguinaldo debe abonarse el 30 de junio.

Sin embargo, el abogado aclaró que la Ley de Contrato de Trabajo otorga a los empleadores un plazo adicional de cuatro días hábiles para efectuar el pago.

De esta manera, teniendo en cuenta el calendario de este año, el aguinaldo podrá abonarse legalmente hasta los primeros días de julio sin que se considere incumplimiento. "El vencimiento es el 30 de junio, pero existe un margen legal de cuatro días hábiles para concretar el pago", precisó.

Rodríguez Galíndez explicó que toda demora en el pago genera intereses a favor del trabajador.

No obstante, señaló que para reclamar formalmente esos intereses suele ser necesaria una intervención judicial. "Todo pago fuera de término genera intereses, pero para exigirlos normalmente debe existir un reclamo y una resolución judicial que los determine", indicó.

El especialista remarcó que, en la práctica, muchos trabajadores optan por no iniciar acciones legales cuando los montos generados por la demora resultan reducidos.

Mientras tanto, empresas y trabajadores ya se preparan para la liquidación de la primera cuota del aguinaldo, uno de los pagos más importantes del calendario laboral argentino.